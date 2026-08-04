Entre hospitales y escenarios: la vida de Stephanie Guifarro, representante de Honduras USA

Inteligencia, disciplina y una firme vocación de servicio son algunos de los atributos con los que Stephanie Guifarro busca abrirse camino hacia la corona del Miss Honduras Universo 2025. La representante de Santa Bárbara aspira a convertirse en la próxima embajadora de la belleza hondureña y llevar el nombre del país al escenario de Miss Universo.
Aunque nació en Catacamas, Olancho, hace 35 años, actualmente reside en Estados Unidos, desde donde ha construido una sólida trayectoria profesional y académica. Su regreso a Honduras responde al deseo de competir en el certamen nacional y demostrar que la belleza puede ir de la mano con el compromiso social y la preparación.
Guifarro cursó estudios de arte y enfermería en Estados Unidos, donde se graduó con excelencia académica. Su formación le permitió desarrollar dos pasiones que hoy forman parte de su vida: el cuidado de las personas y la expresión artística.
Lejos de conformarse con sus logros, actualmente continúa ampliando su preparación profesional. La hondureña estudia dos licenciaturas de manera simultánea: una en Human Services, orientada al servicio comunitario y complementaria a su experiencia en enfermería, y otra en Multimedia Studies, enfocada en cine, video y nuevos medios, un campo estrechamente relacionado con su carrera como actriz.
Además de desempeñarse como enfermera, Stephanie ha desarrollado una carrera en la industria del entretenimiento. Como actriz ha participado en diversas series de televisión y comerciales, experiencia que le ha permitido fortalecer sus habilidades de comunicación y desenvolverse frente a las cámaras.
Su perfil profesional también incluye el sector empresarial. Actualmente es inversionista en bienes raíces, una actividad que combina con sus responsabilidades en el área de la salud, el mundo artístico y sus estudios universitarios.
Sin embargo, asegura que uno de los aspectos que más la identifica es su compromiso con las comunidades más vulnerables. Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, colaboró activamente en labores de apoyo para familias afectadas, gestionando donaciones y asistencia humanitaria para quienes enfrentaban las consecuencias de ambos fenómenos naturales.
Ese compromiso social continúa vigente; entre sus principales iniciativas destaca un programa educativo enfocado en promover hábitos de alimentación saludable, dirigido tanto a estudiantes como a padres de familia, con el propósito de fomentar una nutrición balanceada y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Para Stephanie Guifarro, participar en el Miss Honduras Universo representa mucho más que competir por una corona. Considera que el certamen puede convertirse en una plataforma para fortalecer y ampliar el alcance de los proyectos sociales que impulsa desde hace varios años.
Con esa visión, la representante de Santa Bárbara espera inspirar a otras mujeres a perseguir sus metas sin dejar de lado el servicio a los demás. Su preparación académica, experiencia profesional y compromiso comunitario forman parte de la propuesta con la que buscará convencer al jurado.