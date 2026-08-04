Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: filtran lista de invitados, ¿Messi?

En cuestión de días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarán a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. Después de un compromiso anunciado en 2025, el delantero portugués y la empresaria celebrarán su enlace matrimonial en Madeira, un lugar con un enorme significado para el futbolista, ya que fue allí donde nació y comenzó la historia de quien años después se convertiría en una leyenda del deporte.