Famosas que han hablado de sus trastornos alimenticios

Lily Collins, protagonista de la serie Emily in Paris de Netflix, ha hablado abiertamente sobre sus batallas personales con la anorexia y la bulimia, compartiendo que la recuperación es un proceso continuo y que hablar abiertamente es a la vez aterrador y gratificante.
Su lucha comenzó en la adolescencia, a los 16 años cuando su padre, Phil Collins, se separó de su madrastra. Lidió con el dolor del divorcio mientras equilibraba sus primeras carreras como modelo y actriz que se centraban mucho en su apariencia.
Primera revelación: Inicialmente escribió sobre estas experiencias oscuras en su libro de 2017, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, y habló públicamente en torno al lanzamiento de su película centrada en la anorexia To the Bone.
Compartió reflexiones en People.com enfatizando que nadie debería luchar en silencio o vergüenza. Recuperación única: Señala activamente que la recuperación se ve diferente para cada persona, pero conectar con otros ayuda a las personas a sentirse menos solas.
Lady Gaga ha hablado abiertamente sobre sus luchas a largo plazo con la bulimia y la anorexia Compartió que las presiones sobre la imagen corporal y el deseo de estar delgada como una bailarina la llevaron a estos desafíos durante su juventud.
Afirmó que luchó contra la anorexia y la bulimia desde los 15 años. Reveló que los vómitos forzados en la escuela secundaria dañaron sus cuerdas vocales por el ácido estomacal, lo que la obligó a dejar de cantar para proteger su carrera musical.
Body Revolution 2013: Publicó fotos de sí misma en ropa interior en su sitio web de fans con la leyenda "Bulimia y anorexia desde que tenía 15 años" para animar a los fans a aceptar sus imperfecciones. Recuperación: En entrevistas posteriores, mencionó que está mejor con la comida y que ya no tiene un trastorno alimentario.
Demi Lovato ha hablado abiertamente durante años sobre su lucha de toda la vida contra los trastornos alimenticios, incluyendo la sobrealimentación compulsiva que comenzó a los ocho años, la anorexia y la bulimia.
Ella ha compartido estas experiencias profundamente personales a través de entrevistas, documentales y su libro de cocina para ayudar a otros y romper el silencio en torno al tema. Los primeros signos y desencadenantes iniciaron en la infancia cuando comenzó a comer compulsivamente alrededor de los ocho o nueve años como una forma de lidiar con el estrés.
Sufrió de acoso escolar severo por su peso que alimentó su transición a la anorexia y la bulimia.El trabajar como una joven estrella bajo un intenso escrutinio público empeoró sus hábitos restrictivos y purgativos.
Ha señalado que la recuperación es un proceso continuo, día a día, en lugar de una solución rápida.Aceptación del cuerpo: prefiere practicar la "aceptación del cuerpo" en lugar de la "positividad corporal" forzada, centrándose en la gratitud por lo que su cuerpo puede hacer en lugar de tratar de amar su apariencia todos los días.
Demi ha aprendido a encontrar alegría en cocinar y hacer sus propias comidas como una forma de recuperar la autonomía y la paz en torno a la comida.
Anahí reveló que, cuando tenía catorce años, le dijeron que estaba gordita en un casting para la serie “ Mi Primer Amor ”. “Anahí, las protagonistas son delgadas. Las protagonistas son muy guapas. Y tú estás gordita. Tienes que trabajar en ti misma para poder hacer la telenovela”, le dijo un productor de la serie.
“Sufrí durante años de anorexia nerviosa y bulimia, que casi me matan”, dijo la cantante y actriz mexicana Anahí. “A partir de ese momento, mi esencia cambió. Todo cambió... Creía que no era suficiente. Lo creía”.
Anahi también compartió el momento en que se dio cuenta de lo avanzada que estaba su enfermedad y cómo su prima terminó salvándole la vida. “Podía pasar cinco o seis días sin comer. A veces, comía un pomelo. A veces, comía hielo para engañar a mi estómago”, dijo, pidiendo al público que no se hicieran ideas equivocadas.
El tema de los trastornos alimenticios ha vuelto a ser tendencia debido al estreno reciente del video musical Petal del octavo disco de estudio de la cantante Ariana Grande. La extrema delgadez de la actriz y cantante despertó la preocupación de su fandom y otras personalidades del medio del espectáculo.
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