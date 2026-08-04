Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este miércoles 5 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 5 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Lempira y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Olancho, los cortes de energía se ejecutarán de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La interrupción abarcará sectores como La Morita, Talanquera, las bombas del SANAA, El Plomo, Los Pozos, Santa María Sumasapa, Las Delicias, Cerro Carrizalito, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, la aldea Las Canoas y comunidades cercanas.
En el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, el servicio será suspendido entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde. Los trabajos afectarán Las Tablas, las antenas repetidoras, la aldea Cantagallo, Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, el restaurante Casa Blanca y otros sectores aledaños.
En el Distrito Central, las interrupciones se desarrollarán de 9:10 de la mañana a 3:10 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran el Complejo Deportivo Simón Azcona, colonia Universidad Norte, Villas de Suyapa, Villa Olímpica, residencial Monteverde, Instituto San Miguel, clientes del bulevar La Hacienda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), residencial La Hacienda, parte del bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, RadioHouse, Torre Acqua y zonas cercanas.
Asimismo, en el municipio de Gracias, Lempira, el suministro eléctrico será interrumpido de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde. Los cortes comprenderán el casco urbano de Gracias, la aldea Tierra Blanca, los barrios Brisas del Celaque, El Progreso, Las Delicias, Brisas del Río, Mejicapa, la colonia Inprema y caseríos vecinos.
En San Pedro Sula, las labores de mantenimiento provocarán la suspensión del servicio de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde. Las zonas afectadas incluyen las colonias José Manuel Arriaga I y II, Los Laureles, Roberto Larios Silva, Los Prados I, Sitradima, Bosques de Jucutuma I, II y III, Real del Campo II, la aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, el caserío El Coyolar, el Crematorio Municipal, DAGAS y sectores aledaños.