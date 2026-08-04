Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este miércoles 5 de agosto

En el departamento de Olancho, los cortes de energía se ejecutarán de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La interrupción abarcará sectores como La Morita, Talanquera, las bombas del SANAA, El Plomo, Los Pozos, Santa María Sumasapa, Las Delicias, Cerro Carrizalito, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, la aldea Las Canoas y comunidades cercanas.