Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos

Fotos en vida de Estafany Nicole Martínez, la joven madre que fue asesinada en Puerto Cortés la madrugada de este jueves 30 de abril.
De acuerdo a las autoridades, el crimen de esta joven madre de cuatro hijos se registró en la madrugada luego de estar departiendo con otras personas en un billar de la comunidad de Pueblo Nuevo.
Un portavoz de la Policía Nacional informó que la joven fue atacada por un sujeto que llegó al lugar en una motocicleta.
Según se conoció, un sujeto le disparó sin mediar palabra a Nicole y huyó en la moto en que había llegado.
Según la hipótesis, esta muerte estaría relacionada al narcomenudeo.
El portavoz indicó que en el lugar hay presencia de la pandilla 18 y serían estos los que habrían ordenado su muerte.
"Según el relato de testigos del lugar, el crimen estaría relacionado con la microactividad de la droga", indicó el portavoz.
Las autoridades investigan un supuesto vínculo de la joven madre con la 18.
Nicole era muy activa en las redes sociales, en donde subía fotografías y estados de su diario vivir.
Nicole tenía cuatro hijos, entre ellos una niña de un año, la cual protagonizaba la mayoría de sus fotografías.