  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos

Estefany Nicole Martínez, de 27 años, tenía cuatro hijos, entre ellos una niña de un año. La policía ya tiene una hipótesis relacionada con bandas delictivas

Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
1 de 10

Fotos en vida de Estafany Nicole Martínez, la joven madre que fue asesinada en Puerto Cortés la madrugada de este jueves 30 de abril.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
2 de 10

De acuerdo a las autoridades, el crimen de esta joven madre de cuatro hijos se registró en la madrugada luego de estar departiendo con otras personas en un billar de la comunidad de Pueblo Nuevo.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
3 de 10

Un portavoz de la Policía Nacional informó que la joven fue atacada por un sujeto que llegó al lugar en una motocicleta.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
4 de 10

Según se conoció, un sujeto le disparó sin mediar palabra a Nicole y huyó en la moto en que había llegado.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
5 de 10

Según la hipótesis, esta muerte estaría relacionada al narcomenudeo.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
6 de 10

El portavoz indicó que en el lugar hay presencia de la pandilla 18 y serían estos los que habrían ordenado su muerte.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
7 de 10

"Según el relato de testigos del lugar, el crimen estaría relacionado con la microactividad de la droga", indicó el portavoz.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
8 de 10

Las autoridades investigan un supuesto vínculo de la joven madre con la 18.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
9 de 10

Nicole era muy activa en las redes sociales, en donde subía fotografías y estados de su diario vivir.
Joven asesinada tras salir de billar en Puerto Cortés deja cuatro niños huérfanos
10 de 10

Nicole tenía cuatro hijos, entre ellos una niña de un año, la cual protagonizaba la mayoría de sus fotografías.
Cargar más fotos