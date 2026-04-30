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Imágenes del operativo de traslado de reclusos vinculados a la extorsión

De acuerdo con las autoridades, los reclusos reubicados fueron identificados mediante labores de inteligencia como presuntos responsables de dirigir redes de extorsión

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Más de 90 reos fueron trasladadas a módulos de máxima seguridad en distintos centros penitenciarios del país, como parte de una estrategia orientada a debilitar estructuras criminales que continuaban operando desde el interior de las cárceles.
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La operación fue coordinada por las Fuerzas Armadas a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional mediante la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
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De acuerdo con las autoridades, los reclusos reubicados fueron identificados mediante labores de inteligencia como presuntos responsables de dirigir redes de extorsión en diferentes zonas del país.
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Asimismo, se les vincula con la planificación de hechos violentos que han afectado a la población y a diversos sectores productivos.
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Las acciones delictivas atribuidas a estas estructuras incluyen cobros ilegales y coordinación de ataques desde los centros penales.
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Los traslados se realizaron de forma simultánea en los centros penitenciarios de Támara, Siria, Ilama y Morocelí, como parte de un operativo nacional coordinado.
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El objetivo de estas reubicaciones es aislar a los principales cabecillas de las organizaciones criminales y limitar su capacidad de comunicación con redes externas.
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Según la información oficial, esta medida forma parte de un proceso continuo de control, depuración y reorganización del sistema penitenciario hondureño.
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Las autoridades buscan con ello recuperar la gobernabilidad dentro de los centros penales y evitar que sigan siendo utilizados como plataformas para la comisión de delitos.
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De manera paralela, se informó que se están impulsando nuevos procesos judiciales contra los reclusos trasladados, con el fin de obtener condenas adicionales por delitos de alto impacto.
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