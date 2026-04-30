Lewandowski recibe propuesta de gigante para sacarlo del Barcelona: Toma decisión

El futuro de Robert Lewandowski (37 años) en el FC Barcelona continúa sin resolverse y mantiene en vilo tanto a la directiva como a la afición culé.
Lewandowski aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad, pese a que el FC Barcelona le ha presentado una propuesta de renovación por una temporada más con una reducción salarial considerable.
Desde el Barça existe optimismo moderado, aunque ya se preparan internamente para un posible escenario de salida, lo que obligaría a acudir al mercado en busca de un sustituto de garantías para la delantera. La dirección deportiva entiende que la situación del atacante es abierta y depende, en gran medida, de sus aspiraciones competitivas y económicas.
Lewandowski, por su parte, sigue evaluando diferentes opciones. Entre ellas, la posibilidad de continuar en Europa en un club con aspiraciones en la UEFA Champions League, aunque también maneja alternativas fuera del continente, con propuestas desde Arabia Saudí y la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, donde su figura es altamente valorada tanto a nivel deportivo como mediático.
En el panorama europeo, el principal interesado es la Juventus de Turín. Según informa Tuttosport, el club italiano ya habría dado un paso formal al presentar una oferta concreta al entorno del jugador.
Pini Zahavi, agente de Lewandowski, habría estado presente en el reciente encuentro entre la Juventus y el AC Milan, donde posteriormente se habría producido una reunión clave con dirigentes bianconeros.
La propuesta de la Juventus consiste en un contrato de una temporada, con un salario neto de alrededor de seis millones de euros, cifra que podría incrementarse mediante variables por rendimiento y objetivos deportivos.
Además, la Juventus le garantiza a Lewandowski un rol protagonista en el equipo, con la titularidad prácticamente asegurada en un proyecto que aspira a regresar con fuerza a la élite europea y asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, condición que el propio jugador considera indispensable.
El interés de la Juventus es tan serio que incluso habría frenado temporalmente las negociaciones para la renovación de Dusan Vlahovic, cuyo futuro en Turín continúa en duda tras una temporada marcada por lesiones y rendimiento irregular.
De acuerdo con la información, el entorno del futbolista habría recibido de forma positiva la propuesta juventina, especialmente por el aspecto económico, ya que el salario superaría el ofrecido por el Barcelona, pese a tratarse de un contrato similar en duración.
Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado y el jugador sigue analizando distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva.
En el FC Barcelona valoran el impacto de Lewandowski tanto dentro como fuera del campo, pero también reconocen que el delantero desea seguir compitiendo al máximo nivel europeo.
Algunas decisiones técnicas recientes, como su presencia en el banquillo en partidos de gran relevancia, habrían generado cierto malestar en el entorno del jugador, un factor que podría influir en su futuro inmediato.
Por ahora, el desenlace sigue abierto y todo dependerá de la decisión final del propio Lewandowski, quien se encuentra ante una de las últimas grandes elecciones de su carrera profesional.
Robert Lewandowski debe decidir en las próximas semanas si acepta la propuesta de renovación del Barcelona o finalmente termina su ciclo en el Camp Nou para seguir su carrera en otra liga.
El punta polaco y su entorno están escuchando a varios clubes. Semanas atrás se dio a conocer que el Chicago Fire de la MLS quiere contar con sus servicios, pero las intenciones del jugador pasarían por seguir compitiendo en la élite a sus 37 años.