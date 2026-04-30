“Soy gordo y la aplasté sin querer”: Hombre tras matar a su pareja

Un hombre asesinó a su pareja e intentó esconder el feminicidio asegurando que había sido accidental y que todo fue consecuencia de su sobrepeso; los escalofriantes hechos ocurrieron en Argentina.
La occisa fue identificada como Ada Barrozo Quilo, de 44 años; era mamá de una joven de 20 años, trabajaba en una panadería y llevaba una relación con su presunto feminicida.
Una vez que las autoridades realizaron las indagatorias, descubrieron que la fémina no había fallecido por un paro cardiorrespiratorio como se dijo en un inicio; la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
“Soy gordo y la aplasté sin querer”, argumentó Sergio Navarro.
Los hechos ocurrieron en la provincia de Santa Cruz; el hombre relató que ambos tuvieron un encuentro sexual y, después, la mujer falleció de forma accidental a causa de su sobrepeso.
Aunque las autoridades intentaron reanimarla, era demasiado tarde.
Además, el cuerpo presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos, lo que sugiere que la víctima intentó defenderse.
El principal sospechoso es Sergio Navarro, de 34 años y pareja de la víctima, quien fue detenido e imputado por el crimen. Según su versión, la muerte ocurrió de manera accidental durante un encuentro íntimo.
Investigadores consideran que las lesiones evidencian un ataque, lo que refuerza la hipótesis de femicidio.
Testimonios de personas cercanas a la víctima, incluyendo compañeras de trabajo, señalan que Barrozo Quilo presentaba signos de agresión física en ocasiones anteriores, aunque presuntamente intentaba ocultarlos por temor.