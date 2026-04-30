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“Soy gordo y la aplasté sin querer”: Hombre tras matar a su pareja

El cuerpo presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos

“Soy gordo y la aplasté sin querer”: Hombre tras matar a su pareja
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Un hombre asesinó a su pareja e intentó esconder el feminicidio asegurando que había sido accidental y que todo fue consecuencia de su sobrepeso; los escalofriantes hechos ocurrieron en Argentina.
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La occisa fue identificada como Ada Barrozo Quilo, de 44 años; era mamá de una joven de 20 años, trabajaba en una panadería y llevaba una relación con su presunto feminicida.
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Una vez que las autoridades realizaron las indagatorias, descubrieron que la fémina no había fallecido por un paro cardiorrespiratorio como se dijo en un inicio; la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
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“Soy gordo y la aplasté sin querer”, argumentó Sergio Navarro.
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Los hechos ocurrieron en la provincia de Santa Cruz; el hombre relató que ambos tuvieron un encuentro sexual y, después, la mujer falleció de forma accidental a causa de su sobrepeso.

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Aunque las autoridades intentaron reanimarla, era demasiado tarde.
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Además, el cuerpo presentaba nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados, edemas internos y marcas compatibles con mordeduras en las manos, lo que sugiere que la víctima intentó defenderse.
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El principal sospechoso es Sergio Navarro, de 34 años y pareja de la víctima, quien fue detenido e imputado por el crimen. Según su versión, la muerte ocurrió de manera accidental durante un encuentro íntimo.
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Investigadores consideran que las lesiones evidencian un ataque, lo que refuerza la hipótesis de femicidio.
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Testimonios de personas cercanas a la víctima, incluyendo compañeras de trabajo, señalan que Barrozo Quilo presentaba signos de agresión física en ocasiones anteriores, aunque presuntamente intentaba ocultarlos por temor.
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