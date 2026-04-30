Cae la suegra de Carolina Flores; se escondía en Venezuela tras asesinarla

A dos semanas del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza atacada el 15 de abril en Ciudad de México, autoridades confirmaron la captura en Venezuela de Erika María ‘N’, su suegra y principal sospechosa del crimen, ocurrido en presencia de su esposo, Alejandro ‘N’.
El caso adquirió alta visibilidad tras la difusión de un video relacionado con el ataque ocurrido en un domicilio de la zona de Polanco, en la demarcación Miguel Hidalgo, material que fue clave en el avance de la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la detención de Erika María “N” fue posible gracias a un trabajo coordinado con autoridades de Venezuela, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra apenas un día después de presentada la denuncia por el crimen.
La institución detalló que, tras recabar los primeros elementos de prueba, el 16 de abril se inició formalmente la investigación bajo el protocolo de feminicidio. Posteriormente, el 17 de abril, un juez de control otorgó la orden de captura correspondiente contra la mujer.
Con ese respaldo judicial, las autoridades mexicanas, en coordinación con la Fiscalía General de la República, gestionaron una Notificación Roja de Interpol, mecanismo que permitió activar su búsqueda a nivel internacional tras su presunta salida del país.
Gracias a esta alerta, organismos de seguridad en Venezuela lograron ubicar a Erika María y proceder con su detención.
Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en ese país, mientras se adelantan los trámites legales necesarios para concretar su extradición a México.
La Fiscalía capitalina agradeció el apoyo de las autoridades venezolanas, así como la colaboración de Interpol y de instancias federales mexicanas, en un caso que generó una amplia reacción tanto en la opinión pública como en las redes sociales.
El asesinato de Carolina Flores, de 27 años, ocurrió al interior de su vivienda y desde el inicio de las investigaciones apuntó a su círculo cercano.
La difusión del video vinculado al hecho intensificó el seguimiento del caso y aceleró las acciones para ubicar a la presunta responsable.