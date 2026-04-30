Encuentran muerto en auto a exfutbolista Carlos Alberto tras reunión con tres mujeres

El fútbol se viste de luto tras la muerte de un exfutbolista, quien fue encontrado fallecido en un automóvil y se conocen detalles de lo que provocó la tragedia.
El exfutbolista ecuatoriano fue encontrado sin vida en su vehículo en la ciudad de Guayaquil, en un hecho que actualmente es investigado por las autoridades. Tenía 62 años al momento de su fallecimiento.
La muerte de Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira ha causado conmoción en el fútbol ecuatoriano y en buena parte de Sudamérica, no solo por su pasado como jugador, sino también por las circunstancias trágicas y misteriosas en las que perdió la vida.
El ex futbolista, conocido por su paso por equipos como Club Sport Emelec, Filanbanco y Liga de Portoviejo, tenía 63 años y fue encontrado en los alrededores del parque de La Saiba, según reportó Extra.
De acuerdo con información recogida por Ecuavisa, el cuerpo fue descubierto dentro de un auto color naranja con las ventanas abiertas y la puerta trasera entreabierta.
Personal paramédico confirmó que Rivadeneira ya no presentaba signos vitales, mientras que el equipo de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e identificó al fallecido.
Versiones de testigos recogidas por Metro y El Universo coincidieron en que Kaiser Rivadeneira habría llegado al lugar cerca de las 2 de la madrugada acompañado por dos mujeres, a quienes posteriormente se sumó una tercera.
Según los relatos, el grupo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y, tras una serie de discusiones, las tres mujeres habrían colocado al ex jugador en el asiento trasero del automóvil. Más tarde, una de ellas se retiró y regresó acompañada de un hombre en bicicleta, con quien intentaron encender el vehículo sin éxito.
Horas después, el vehículo permanecía estacionado en el sector, abandonado y con el cuerpo del ex futbolista en su interior. Testigos consultados aseguraron que no se observaban signos visibles de violencia ni huellas de forcejeo en el cadáver, aunque algunos residentes presumieron que la víctima podría haber sido afectada por escopolamina -una clase de medicamentos que se utiliza para para prevenir las náuseas y los vómitos causados por mareos por movimiento o por medicamentos utilizados durante alguna cirugía-, una hipótesis que no ha sido confirmada oficialmente.
Extra de Ecuador detalló que el informe preliminar de autopsia determinó que la causa de la muerte podría haber sido un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y edema agudo de pulmón, y que el fallecimiento corresponde a un origen natural.
Carlos Kaiser Rivadeneira fue un exfutbolista ecuatoriano de perfil bajo, recordado por su desempeño como volante en equipos como Emelec, durante la década de los 90, y Filanbanco en los años 80.
La noticia impactó en el entorno deportivo nacional, especialmente en los clubes donde Kaiser Rivadeneira desarrolló su carrera. El ex futbolista marcó uno de los goles olímpicos más recordados por la hinchada de Emelec en 1991, frente a Universidad Católica en el estadio George Capwell
Antes de llegar al profesionalismo, Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira integró la selección del colegio Vicente Rocafuerte, institución en la que se suspendió la fecha del torneo de ex alumnos programada para ese fin de semana, según consignó El Universo
La noticia de la muerte del exjugador ecuatoriano ha conmocionado a dicho país.