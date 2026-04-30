Encuentran muerto en auto a exfutbolista Carlos Alberto tras reunión con tres mujeres

Horas después, el vehículo permanecía estacionado en el sector, abandonado y con el cuerpo del ex futbolista en su interior. Testigos consultados aseguraron que no se observaban signos visibles de violencia ni huellas de forcejeo en el cadáver, aunque algunos residentes presumieron que la víctima podría haber sido afectada por escopolamina -una clase de medicamentos que se utiliza para para prevenir las náuseas y los vómitos causados por mareos por movimiento o por medicamentos utilizados durante alguna cirugía-, una hipótesis que no ha sido confirmada oficialmente.