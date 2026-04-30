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Boa hallada en la capital habría ingresado oculta en carro importado desde USA

La serpiente boa, encontrada en un yonker en la colonia El Carrizal, será liberada en el cerro Juana Laínez

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 10:47 -
  • Marbin López
Boa hallada en la capital habría ingresado oculta en carro importado desde USA
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Serpiente boa encontrada el miércoles 29 de abril habría ingresado al país desde Estados Unidos. Actualmente, se encuentra bajo resguardo del Cuerpo de Bomberos de Honduras, luego de ser hallada dentro de un vehículo importado en la capital.

 Fotos: Estalin Irías / LA PRENSA
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El reptil fue localizado en un yonker ubicado en la carretera CA-5, a la altura de la colonia El Carrizal, según el informe de las autoridades.

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“Esa serpiente venía en un vehículo importado; anduvo en todo el trayecto dentro del automotor desde que salió de aduana”, explicó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

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De acuerdo con el portavoz, el hallazgo generó asombro al momento que el personal se dispuso abrir el motor del vehículo , quien alertó a las autoridades al detectar el movimiento del animal en el interior del vehículo.

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“Probablemente buscaba calor en el motor, porque estos animales necesitan temperaturas cálidas para sobrevivir”, detalló Bonilla a LA PRENSA.

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El entrevistado indicó que el vehículo había sido trasladado desde una aduana marítima hacia la capital, sin que se detectara la presencia del reptil durante el traslado.

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“Es un carro importado desde Estados Unidos, por eso decimos que prácticamente es una ‘culebra americana’”, comentó entre risas el vocero.

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El hallazgo activó los protocolos del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a capturar al animal sin causarle daño y trasladarlo a una zona segura.

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“Sí, venía desde allá, (Estados Unidos) incluso se presume que viajó en el motor del carro durante todo el trayecto”, agregó Bonilla.

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El especialista en flora y fauna del Cuerpo de Bomberos, Jairo Madrid, aseguró que se trata de una serpiente tipo boa, una especie no venenosa, aunque con la capacidad de causar daño si se siente amenazada.

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“Es una boa; no es venenosa, pero siempre se recomienda no acercarse porque puede reaccionar por instinto”, advirtió Madrid.

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Actualmente, el reptil permanece en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos, ubicado en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

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“Por ahora la tenemos resguardada en el cuartel, mientras coordinamos su evaluación y posterior liberación en un área adecuada”, señaló.

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Las autoridades informaron que la serpiente será liberada en el Cerro Juana Laínez, donde existen condiciones naturales aptas para su supervivencia.

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“Se está coordinando con personal especializado para llevarla al sitio seguro”, afirmó Bonilla.

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El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hallazgo similar y evitar manipular este tipo de animales para prevenir incidentes.

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