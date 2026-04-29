"Mami, dicen que me van a matar", advirtió Isis Matute. Horas después fue acribillada

Isis Carolina Matute (de 25 años) murió la noche del sábado 25 de abril tras recibir varios disparos cerca de su vivienda en la colonia Misión y Esperanza, San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida.
Entre lágrimas, doña Leonarda de Jesús Matute reveló que su hija Isis presentía el ataque: “Mami, dicen que me van a matar”.
Relató que un día antes del crimen su hija le confesó haber sido amenazada: “Dijeron que me iban a matar a mí y a mi padrastro”. La señora agregó que en febrero también fue atacada, cuando desconocidos irrumpieron en su casa y le machetearon la mano tras derribar la puerta.
Isis Carolina, ama de casa que ocasionalmente realizaba oficios domésticos, recibió una llamada la noche de su muerte para salir en un vehículo que llegaría a recogerla, según relató su familia.
Testigos contaron que Isis Carolina caminaba cerca de su vivienda cuando fue interceptada por hombres armados en motocicleta. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte inmediata.
Tras conocerse el homicidio de Isis Matute, la policía llegó a la vivienda familiar para resguardar la zona y permitir el levantamiento del cuerpo por Medicina Forense. Hasta ahora, no ha oficializado un móvil del crimen.
En San Juan, comunidad agrícola situada a la orilla de la carretera CA-13 y a 50 minutos de La Ceiba, vecinos aún no dan crédito a las amenazas contra la familia Matute.
Durante el velatorio, vecinos de Isis Carolina Matute exigieron que su muerte no quede impune, recordando que nunca se le conocieron vínculos con actividades ilícitas.
Isis Matute fue velada en su vivienda y sepultada el domingo pasado.
En lo que va del año, más de 72 mujeres han sido asesinadas en Honduras, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Unah (OV-Unah).