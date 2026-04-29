Conductor implicado en caso Hernán Martínez recibe nuevas medidas cautelares

El conductor del carro en el que se transportaba el tiktoker Hernán Martínez fue enviado a arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial por el accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de abril en Tegucigalpa, que provocó la muerte del creador de contenido.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, informó que un juez dictó auto de formal procesamiento contra Marco Tulio Sauceda, identificado por las autoridades como el conductor del carro.
“Después de una larga jornada, el juez ha dictado el auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario, en virtud de que el encausado se encuentra todavía delicado de salud producto de los golpes que recibió al momento de impactar con un árbol en el anillo periférico el pasado 15 de abril”, explicó Castillo.
La funcionaria agregó que se establecieron medidas sustitutivas y que la audiencia preliminar fue programada para el 13 de mayo a las 9:00 de la mañana, siempre que no se interponga un recurso de apelación.
Inicialmente, Sauceda enfrentaba cargos por lesiones imprudentes en perjuicio de dos personas: Hernán Martínez Leiva y Jean Carlos Viera Montoya. Sin embargo, el delito fue ampliado a homicidio imprudente tras confirmarse el fallecimiento de Martínez.
El accidente ocurrió el 15 de abril en el anillo periférico de la capital hondureña. Martínez permaneció varios días en estado crítico hasta que su muerte fue confirmada el 18 de abril.
Según las investigaciones preliminares, el vehículo era conducido a una velocidad no prudente. Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), detalló que el conductor “iba moviéndose a más de 100 kilómetros por hora”, lo que habría contribuido al impacto contra un árbol.
Las autoridades también confirmaron que ninguno de los ocupantes del vehículo había consumido alcohol.
La partida de Hernán dejó un profundo pesar entre quienes lo conocieron y seguían su contenido, recordándolo por su carisma y espontaneidad.
Los familiares lamentaron lo ocurrido durante el velorio y el sepelio y, entre lágrimas, se despidieron de Hernán, conocido por su personaje “doña Mecha”.