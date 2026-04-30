Estos equipos en casa pueden consumir hasta el 50% de tu factura de luz

En el valle de Sula, la demanda eléctrica oscila entre los 700 y 800 megavatios (MW); en Tegucigalpa, entre 500 y 550 MW; en Olancho, unos 60 MW; en el litoral atlántico, 160 MW; y en la zona sur, alrededor de 40 MW. Esto significa que el valle de Sula concentra el 52% del consumo energético del país. Las horas de mayor demanda en San Pedro Sula, cuando existe mayor riesgo de apagones, se registran principalmente entre las 10:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, así como de 6:00 de la tarde a 8:30 de la noche.