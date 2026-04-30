Estos equipos en casa pueden consumir hasta el 50% de tu factura de luz

Las altas temperaturas, que alcanzan los 37 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta 40, están provocando un aumento en la demanda de energía eléctrica en los hogares, principalmente por el uso de aires acondicionados, ventiladores y refrigeradoras. Este incremento impacta directamente en la factura del servicio eléctrico, por lo que expertos recomiendan adoptar medidas de ahorro.
En el valle de Sula, la demanda eléctrica oscila entre los 700 y 800 megavatios (MW); en Tegucigalpa, entre 500 y 550 MW; en Olancho, unos 60 MW; en el litoral atlántico, 160 MW; y en la zona sur, alrededor de 40 MW. Esto significa que el valle de Sula concentra el 52% del consumo energético del país. Las horas de mayor demanda en San Pedro Sula, cuando existe mayor riesgo de apagones, se registran principalmente entre las 10:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, así como de 6:00 de la tarde a 8:30 de la noche.
Entre las medidas de ahorro, se recomienda utilizar el aire acondicionado a una temperatura de 23 grados centígrados, en lugar de 18, para reducir el consumo eléctrico. Además, los equipos con tecnología inverter permiten regular el funcionamiento del compresor y generar ahorros de hasta un 40% en comparación con los sistemas tradicionales.
Especialistas también aconsejan a los abonados que, si detectan incrementos inusuales en su factura sin cambios en su consumo, soliciten a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) una revisión del contador, ya que podría presentar fallas o estar mal calibrado.
Otra medida clave es desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso. Dispositivos como el televisor, el equipo de sonido, la computadora, la cafetera o incluso los cargadores de celular continúan consumiendo energía aunque estén apagados.
El uso del microondas también representa una alternativa eficiente frente a la estufa eléctrica convencional, ya que calienta directamente los alimentos y puede ahorrar hasta un 70% de energía en comparación con un horno. Es especialmente útil para recalentar, descongelar o preparar porciones pequeñas.
Asimismo, apagar las luces cuando no se utilizan puede generar un ahorro significativo, considerando que la iluminación representa aproximadamente el 20% del gasto energético en los hogares. Se recomienda encender únicamente las luces necesarias y apagarlas al salir de una habitación.
El uso de regletas con interruptor facilita desconectar varios aparatos al mismo tiempo, lo que contribuye a reducir el consumo innecesario de energía. En el ámbito doméstico, los aires acondicionados y las estufas eléctricas figuran entre los equipos que más energía consumen, pudiendo representar hasta el 50% del total de la factura.
Expertos prevén un aumento del 20% en la tarifa de energía eléctrica a partir de julio, como consecuencia del alza en los precios del petróleo y los costos de generación térmica.