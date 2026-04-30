¿Contratada? Elsa Oseguera sorprende desde Telemundo

La periodista e influencer hondureña Elsa Oseguera sorprendió este día al aparecer en el programa “En Casa con Telemundo”, de la reconocida cadena internacional Telemundo.
Esta aparición, ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.
Su participación en el espacio televisivo llamó especialmente la atención, no solo por tratarse de una figura centroamericana que sigue abriéndose paso en escenarios internacionales, sino también por la forma en que fue presentada ante la audiencia.
Durante la entrevista, Oseguera fue destacada como una de las influencers y periodistas más reconocidas de Honduras, resaltando su trayectoria y el alcance que ha logrado tanto en medios de comunicación tradicionales como en plataformas digitales.
A lo largo de la conversación, la comunicadora compartió detalles sobre sus inicios en la televisión, los desafíos que enfrentó en sus primeros años y cómo ha logrado reinventarse en la era de las redes sociales, donde hoy cuenta con una sólida comunidad de seguidores.
Asimismo, Elsa habló sobre su evolución profesional y su reciente incursión en populares reality shows, una faceta que ha sumado un nuevo matiz a su carrera.
Pese a la relevancia de su aparición, se confirmó que su participación en “En Casa con Telemundo” fue únicamente como invitada especial.
Sin embargo, esto no ha impedido que en redes sociales surjan comentarios de seguidores que sueñan con verla formar parte de manera permanente de la programación de la cadena, destacando su carisma, desenvolvimiento frente a cámaras y experiencia en el mundo del entretenimiento.
Elsa Oseguera es una periodista, presentadora de televisión e influencer hondureña que ha logrado consolidar su nombre en el ámbito del entretenimiento. Inició su carrera en medios tradicionales, destacándose por su estilo directo y su presencia en pantalla, lo que le permitió ganar reconocimiento a nivel nacional.