Miguel Bosé: curiosidades de una vida fuera de lo común

Nacido en Panamá en 1956, Miguel Bosé es una de las figuras más versátiles y enigmáticas de la música en español, cuya vida ha estado marcada por episodios tan fascinantes como poco conocidos, desde problemas de salud hasta una formación rodeada de arte y grandes personalidades.
Bautizado como Luis Miguel González Bosé, el artista experimentó varios cambios de nombre a lo largo de su vida, adoptando identidades como Miguel Dominguín Bosé antes de consolidarse definitivamente como Miguel Bosé Dominguín, nombre con el que alcanzó fama internacional.
Su infancia transcurrió en un entorno artístico privilegiado. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosè, creció rodeado de figuras icónicas como Pablo Picasso y Ernest Hemingway, lo que influyó profundamente en su sensibilidad creativa.
Además, su padrino fue el reconocido cineasta italiano Luchino Visconti, reforzando su vínculo con el mundo artístico desde temprana edad. Aunque inicialmente exploró la actuación, su carrera musical despegó gracias al respaldo de Camilo Sesto, quien impulsó sus primeros pasos en la industria y lo encaminó hacia el éxito.
El cantante español Miguel Bosé se presentará este sábado 2 de mayo en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, como parte de su gira "Importante Tour" 2026. El concierto empieza a las 9:30 p. m. Puede adquirir sus entradas en www.eticket.hn. Quedan pocas entradas disponibles. Produce: @e3livehn @emprohn y @showbusinessgt.
En 1977 lanzó su primer disco, "Linda", cuando tenía apenas 21 años, iniciando una trayectoria que con el tiempo lo convertiría en uno de los artistas más influyentes del pop latino.
A lo largo de su carrera, Bosé ha demostrado una notable capacidad de reinvención. En 1985 sorprendió con el álbum "Bandido", marcando un giro hacia un estilo más experimental y sofisticado que redefinió su propuesta musical.
Uno de sus mayores hitos llegó en 2007 con "Papito", un álbum en el que reinterpretó sus grandes éxitos a dúo con diversos artistas. El disco se convirtió en el más vendido en España ese año, superando los cuatro millones de copias a nivel mundial y alcanzando múltiples certificaciones, incluido el cuádruple disco de platino. El éxito de "Papito" lo llevó a una extensa gira internacional que se prolongó durante más de dos años, consolidando su vigencia en la industria musical.
Más allá de su carrera artística, la vida de Bosé también estuvo marcada por desafíos personales. Durante años enfrentó una grave afonía que inicialmente se atribuyó al estrés, pero que posteriormente se diagnosticó como una infección derivada de un implante dental mal ejecutado.
El artista, que posee cuatro nacionalidades —española, italiana, panameña y colombiana—, también ha revelado vivir con sinestesia, una condición neurológica que le permite percibir estímulos de forma sensorial distinta, como asociar sonidos con colores. A esto se suman experiencias como haber contraído malaria en Mozambique y una vida familiar que ha mantenido con gran discreción, siendo padre de cuatro hijos.