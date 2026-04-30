Miguel Bosé: curiosidades de una vida fuera de lo común

Uno de sus mayores hitos llegó en 2007 con "Papito", un álbum en el que reinterpretó sus grandes éxitos a dúo con diversos artistas. El disco se convirtió en el más vendido en España ese año, superando los cuatro millones de copias a nivel mundial y alcanzando múltiples certificaciones, incluido el cuádruple disco de platino. El éxito de "Papito" lo llevó a una extensa gira internacional que se prolongó durante más de dos años, consolidando su vigencia en la industria musical.