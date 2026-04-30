Esto dijo Shin Fujiyama de Supremo tras su reunión con Tito Asfura

El filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama compartió un video en sus redes sociales, donde aclara su sentir tras la reunión de Supremo con el presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura.
En su breve publicación, el creador digital titula su video: "¿Estoy celoso de Supremo?", un rumor que se desató en las redes sociales con varias publicaciones hechas por páginas dedicadas a brindar "noticias".
Con imágenes generadas con inteligencia artificial, las publicaciones aseguraban que Shin estaba triste por no conseguir un apoyo gubernamental en su misión de construir mil escuelas.
Pero Fujiyama respondió con contundencia y habló al respecto, en tono serio se refirió a la reunión, ya que Supremo y el presidente de Honduras han sido duramente criticados por muchos hondureños.
"Mi gente, siendo totalmente sincero, no estoy ni triste ni molesto, al contrario, me siento orgulloso y feliz por mi amigo Supremo, quien ha luchado por recibir este reconocimiento...", inició diciendo el creador digital.
Fujiyama agregó que los partidos de Supremo han sido de total éxito; han promovido la economía y han llevado alegría y entretenimiento a millones de personas, especialmente, a los jóvenes del país.
"Supremo, felicidades. Y ese reconocimiento es totalmente merecido", complementó Shin, lo cual refleja su parecer, lo contrario a lo que se afirmaba por una gran cantidad de páginas en redes sociales.
Además, el japonés-hondureño expresó que no pierde las esperanzas de una posible reunión con "Papi a La Orden", ya que Supremo está abriendo un camino para los creadores de contenido del país.
"Eso significa que algún día, ese mismo apoyo también puede llegar a mi fundación Mil Escuelas. Agradezco a todos los que han salido en las redes para pedir al presidente que se reúna conmigo también, pero sé que es una persona muy ocupada, pero si algún día se abre esa puerta, ahí estaremos listos para colaborar y construir escuelas", concluyó Shin Fujiyama.
"Shin es crack, sabe pedir sin pedir", "Espero que a ti te dé el lugar que mereces también este país"; "Gracias, Shin, por tu compromiso con Honduras. Te admiramos muchísimo", "Te amamos", fueron algunos de los comentarios que sus seguidores escribieron en el video.