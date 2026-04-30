Esto dijo Shin Fujiyama de Supremo tras su reunión con Tito Asfura

"Eso significa que algún día, ese mismo apoyo también puede llegar a mi fundación Mil Escuelas. Agradezco a todos los que han salido en las redes para pedir al presidente que se reúna conmigo también, pero sé que es una persona muy ocupada, pero si algún día se abre esa puerta, ahí estaremos listos para colaborar y construir escuelas", concluyó Shin Fujiyama.