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Shin Fujiyama lanza "Niño Shin" y apuesta por educar con humor

Shin Fujiyama lanza "Niño Shin", un canal infantil inspirado en su hija que mezcla aprendizaje, humor y una causa social en Honduras

Shin Fujiyama lanza Niño Shin y apuesta por educar con humor
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El creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama apuesta por un nuevo formato que combina educación, entretenimiento y solidaridad. Con el lanzamiento de su canal "Niño Shin", el japonés busca conquistar a un público infantil mientras impulsa una causa mayor: seguir construyendo escuelas en Honduras.

 Fotos: Instagram @shinfujiyama
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La iniciativa nace de una inspiración muy cercana. En un video publicado en su canal oficial, Fujiyama explicó que la idea surgió al ver a su hija disfrutar del contenido de Ms. Rachel, reconocida a nivel mundial por sus videos educativos dirigidos a niños.
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A partir de esa influencia, decidió crear un espacio propio con un enfoque similar, pero adaptado a su estilo, incorporando humor, actuación y dinámicas interactivas pensadas para el aprendizaje en familia.
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“Estoy creando una nueva serie que combina la comedia y la actuación con el aprendizaje”, expresó el creador, quien además mostró parte del proceso detrás de cámaras del proyecto, revelando la logística y preparación que implica cada episodio.
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En el video, Fujiyama documenta las compras realizadas para dar vida a "Niño Shin": uniformes, iluminación, útiles escolares y otros elementos clave para la producción de los contenidos.
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El objetivo va más allá del entretenimiento. Con este proyecto, el creador busca generar ingresos que permitan continuar financiando la reparación y construcción de centros educativos en el país, a través de su fundación One Thousand Schools.
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El primer episodio de la serie ya tiene fecha de estreno: lunes 4 de mayo a las 4:00 p. m., marcando el inicio de una propuesta que promete conectar con niños y familias.
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Bajo el título "Intenté aprender colores en inglés... y esto pasó", el episodio debut plantea un reto dinámico en el que los participantes deben identificar colores en inglés mediante una caja misteriosa llena de sorpresas.
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La mecánica del programa apuesta por el aprendizaje a través del juego, combinando desafíos, reacciones espontáneas y momentos de humor que buscan captar la atención de los más pequeños.
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Además, el contenido está diseñado para fomentar la participación familiar, invitando a padres e hijos a aprender juntos en un ambiente relajado y entretenido.
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Con "Niño Shin", Fujiyama amplía su impacto digital al terreno educativo, sin dejar de lado el enfoque social que ha caracterizado su trabajo en Honduras. Este es el enlace de su nuevo canal: Niño Shin / YouTube.
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