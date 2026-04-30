Horóscopo de hoy, 30 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Surgirán buenas oportunidades en el trabajo, no las dejes escapar.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos de salud estarán también muy presentes en las vidas de los Aries en estos días, por la persistencia de dolencias crónicas que posiblemente haya que solucionar en el quirófano.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las tribulaciones amorosas que te han dado tantos quebraderos de cabeza en los últimos tiempos desaparecen como por encanto; comprobarás que los pequeños detalles románticos con tu pareja tienen su efecto sedante a tener en cuenta en el futuro.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las cuestiones de conveniencia estarán hoy a la orden del día, necesitarás taparte la nariz para algunas operaciones, pero no tendrás muchas más opciones. Sorpresas agradables en el terreno familiar.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La exigencia con quienes tienes a tu alrededor puede ser contraproducente para tus intereses, sobre todo si esta gente no está suficientemente incentivada. Deberás utilizar la mano izquierda y dar alicientes para construir un proyecto común.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las energías positivas te llegarán de todas partes en estos momentos en que sientes pletórico de salud, con muchas posibilidades de desarrollo en todos los aspectos de tu vida, en especial si estudias o estás buscando un modo de asentar tus inquietudes.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si te dedicas a los negocios este final de mes puede ser el que suponga tu despegue definitivo o el del adiós; lo tendrás muy claro con los acontecimientos que se sucedan a principios del mes próximo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Has perdido una buena amistad y quizá para siempre. Una rencilla del pasado pasa su factura ahora. El trabajo absorbe tu energía, y puede que alguien no te lo perdone. Recapacita, la ambición está bien siempre que no se prospere a costa de otros.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La alimentación puede ahorrarte algunas complicaciones en un futuro no muy lejano, deberías dejar de lado algunas costumbres poco saludables. Contarás con el apoyo y la comprensión de la mayoría de gente que te rodea.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Debes dedicarle algo más de tiempo a tus verdaderas aficiones porque en un futuro serán con toda probabilidad fuente de ingresos; es posible que ahora debas invertir algo de dinero.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El amor y la convivencia te exigirán aprender a ceder en algunas cosas, pero siempre en beneficio de otras. El equilibrio y la armonía reinarán en tus relaciones de pareja. Si en algo no estás satisfecho, deberás negociar con paciencia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No debes preocuparte si surgen discusiones con tu pareja ya que es parte del proceso de adaptación que estás viviendo. Tu creatividad e imaginación estarán en un buen nivel y disfrutarás realizando cualquier actividad relacionada con el arte.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estás en muy buena forma física para abordar cualquier tipo de disciplina deportiva, pero piensa en algo que sea realmente divertido, para no aparcarlo en la primera ocasión.