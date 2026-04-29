Va al taller y termina llevándose al perro del mecánico

Lejos de generar un conflicto, la situación se resolvió de forma sencilla: la conductora regresó al lugar para devolver al perro, cerrando el episodio de manera cordial. Mientras tanto, el animal permaneció ajeno al revuelo digital que protagonizaba, viajando tranquilamente durante todo el trayecto y convirtiéndose, sin proponérselo, en el centro de una historia viral.