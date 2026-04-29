Va al taller y termina llevándose al perro del mecánico

Una escena tan inesperada como divertida ha captado la atención de millones de usuarios en TikTok, luego de que una joven descubriera que no regresaba sola a casa tras recoger su automóvil del taller mecánico.
La protagonista de esta historia, identificada en la red social como @lourgoyenechea, relató la experiencia con humor en un video que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas.
Todo comenzó cuando la joven acudió a retirar su vehículo, luego de realizar un cambio de correa. Sin sospechar nada fuera de lo habitual, abordó el automóvil y emprendió la marcha con total normalidad.
Sin embargo, mientras avanzaba por varias cuadras, notó algo inusual en el asiento trasero. Allí, completamente tranquilo, se encontraba el perro del mecánico, que había quedado dentro del coche sin que nadie lo advirtiera.
El momento del descubrimiento, acompañado de su reacción espontánea y risas, fue el elemento que terminó por enganchar a la audiencia en la plataforma.
El video no tardó en multiplicar su alcance, superando los 2 millones de visualizaciones y acumulando más de 274.000 “me gusta”, además de cientos de comentarios que aportaron un tono aún más humorístico a la situación.
Entre las reacciones más destacadas, los usuarios bromearon con frases como “Te lo llevaste como garantía”, “Fíjate si abajo no está el mecánico”, y “Lo he visto como cinco veces porque tu risa es muy contagiosa”.
En una actualización posterior, la joven explicó que el mecánico fue quien le entregó el automóvil, sin percatarse de que su mascota dormía en la parte trasera del vehículo.
Según su testimonio, fue únicamente durante el trayecto cuando se dio cuenta de la inesperada compañía, lo que la llevó a replantear su recorrido de inmediato.
Lejos de generar un conflicto, la situación se resolvió de forma sencilla: la conductora regresó al lugar para devolver al perro, cerrando el episodio de manera cordial. Mientras tanto, el animal permaneció ajeno al revuelo digital que protagonizaba, viajando tranquilamente durante todo el trayecto y convirtiéndose, sin proponérselo, en el centro de una historia viral.