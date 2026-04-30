¿Por qué se conmemora el Día del Trabajo? Origen y significado del 1 de mayo

Una de las principales demandas de los trabajadores era la jornada de ocho horas, resumida en la consigna: "ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso". En Estados Unidos, Canadá y otros países no se conmemora el Primero de Mayo. En su lugar, se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre, en recuerdo de un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor).