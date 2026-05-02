Horóscopo de hoy, 2 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Controla tus emociones este fin de semana.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Atraviesas una etapa muy turbulenta en el amor. Debes tomar decisiones que pueden dañar o perjudicar a la persona amada; ahora volverás a recuperar la calma. En lo laboral, sea cual sea tu situación, tendrás que aprovechar tus oportunidades.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si no tienes una relación de pareja estable las oportunidades surgirán siempre en entornos de tranquilidad y armonía. Abrirás puertas a tipos de gente que tal vez habías rechazado por prejuicios que ahora puedes comprobar que estaban equivocados.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si te paras a pensar, a buen seguro que tienes a algunos amigos de la infancia algo abandonados por la falta de tiempo, y te alegrará mucho contactar con ellos para pasar un rato hablando de las épocas felices.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un antiguo amor entra en tu vida y lo pasarás en grande en su compañía. Aunque ya superada la fase de desamor con tu anterior pareja, no te sentirás con ánimo de reiniciar una historia sentimental.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tus iniciativas novedosas en su ámbito laboral o profesional serán muy bien recibidas por quien tiene capacidad de decisión, pero cuida de no alardear demasiado para no crearte enemigos directos entre tus compañeros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No acostumbras a compartir inquietudes y problemas con nadie, pensado que te puedes valer por ti mismo, pero las patologías médicas pueden hacerte cambiar de opinión, ya sea por problemas físicos, por los bajones anímicos o por ambas cosas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si tienes algunos ahorros y piensas invertirlos, puede ser un buen momento para comprar acciones en la bolsa, aunque podrías contar con la ayuda de un experto para que te ayude a diseñar una estrategia no demasiado arriesgada.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Necesitas buscar objetivos comunes con tu pareja lo antes posible, no esperes al fin de semana y comienza ya a preparar proyectos especiales, porque la rutina puede cercarte en cualquier momento.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Dentro de los aires de renovación en que vives, la salud también tendrá su importancia, tal vez incluso bien la forma de vida: si vives en la ciudad, calibrarás la posibilidad de mudarte a un entorno más sano.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si no tienes una relación de pareja estable, las oportunidades surgirán con bastante fluidez en ambientes de ocio, y reuniones sociales, en los que proyectarás ese encanto con un punto de profundidad que te distinguirá de otras personas tal vez más bellas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te puede llegar algún dinero extra mediante herencias o deudas que no esperabas cobrar, pero no será el momento de invertirlo en canales con un mínimo riesgo; se impone la prudencia de las cosas seguras.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tras una etapa en la que la familia había eclipsado mucha de tus posibilidades en el terreno sentimental, se acercan tiempos de cambios favorables en el amor. Conocerás a gente interesante que te apetecerá ver más a menudo.