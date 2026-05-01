Horóscopo de hoy, 1 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Si estás buscando trabajo, los astros se mostrarán muy colaboradores en este campo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque no tengas muchas ganas de aventuras tras tus últimas experiencias sentimentales, estos días te saldrán oportunidades varias, que tendrás que valorar en función estricta de tus sentimientos más primarios. Sin complejos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu tenacidad para conseguir las cosas que te interesan está acrecentando tu éxito y por tanto tu ego, pero puedes hacer frente en breve a una prueba de fuego con tu pareja, quien estará dispuesta a dar pasos muy definitivos en vuestra relación.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Día muy poco adecuado para los trabajos domésticos, todo ser hará muy cuesta arriba, tal vez el trabajo pese demasiado en el ánimo de los Géminis, que serán más propensos a evadirse por cualquier medio, antes que estar en casa.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu comportamiento algo errático puede llegar a irritar a algunas personas de tu entorno, en especial si tienen mando sobre ti. Evita los comportamientos extremos y, si tienes un mal día, quítate de en medio en cuanto puedas.
LEO (23 julio - 22 agosto). En temas sentimentales, tendrás que ir a la lucha en solitario. No tomes decisiones amparándose en consejos de terceros que no llegan a comprender bien la magnitud de tus sentimientos hacia esa persona.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los nativos de Virgo que vivan instalados en la estabilidad amorosa crecerán personalmente y se sentirán íntimamente reconfortados compartiendo experiencias y conocimientos con hijos o personas muy próximas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el plano sentimental, surgirán dudas sobre tu independencia y tu relación de pareja. Tu deseo de ser autosuficiente puede traer conflictos emocionales, pero en esta temporada procurarás hacer el esfuerzo de compartir tu tiempo con los seres queridos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Recibirás algún tipo de invitación que, por desgracia, es muy posible que te veas obligado a rechazar. Otro tipo de obligaciones requerirán de tu atención. No te preocupes: en breve podrás compensar a la persona con la que no has podido cumplir.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Leves cambios a tu alrededor de darán la pauta de una mejora paulatina en las cuestiones que más te interesan de cara al futuro inmediato. Sabrás ver con claridad hacia dónde giran los acontecimientos y podrás tomar la iniciativa.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tus cambios de humor afectan y mucho a la gente que te quiere. Trata de poner una solución a esta actitud, que ya empieza a convertirse en un problema.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Deberías pensar un poco más en ti mismo en cuestiones profesionales; quizás estás aceptando demasiadas responsabilidades en unas condiciones que no te son beneficiosas, sólo a tu empresa o a tus socios. Encontrarás la ocasión para dar salida a ideas tuyas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La pereza y la desidia pueden cercar tu entorno laboral, pero no te convendrá contagiarte de este ambiente si has visto posibilidades de mejorar en breve plazo. Si no es así, lo mejor es que busques otro empleo más interesante.