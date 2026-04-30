Prensa reacciona: esto dicen tras nuevo descenso del CD Victoria en Honduras

El descenso del CD Victoria sacudió al fútbol hondureño y la prensa no tardó en reaccionar con titulares contundentes tras la caída de la Jaiba Brava.
Radio HRN:
"Real España termina líder del Clausura 2026 al vencer 1-2 a Victoria en la jornada 22 del Clausura 2026. Con el resultado, junto al triunfo de CD Choloma frente a Marathón, la Jaiba descendió; mientras que a la Máquina le favoreció la derrota de Motagua".
Tiro Al Siete: "Oficial. El Victoria desciende a la segunda división. Se fue el otro equipo ceibeño. La Ceiba se queda sin fútbol de primera división".
Julio César Cruz: "Oficial. El Club Deportivo Victoria desciende a segunda división en Honduras. La Ceiba se queda sin fútbol de Liga Nacional."
Oscar Funes: "Con su descenso, lastimosamente Victoria está más cerca de desaparecer que de intentar volver a la Primera División. Tristísimo para un equipo importante, con una noble afición y con un grupo de jugadores y cuerpo técnico que lucharon hasta el final a pesar del trato inhumano que recibieron".
Proceso Digital: "Tras su victoria, el Choloma se queda en primera división y Victoria vuelve a segunda".
TDTV: "Oficial. El Victoria desciende a la segunda división. Se fue el otro equipo ceibeño. La Ceiba se queda sin fútbol de primera división".
Televicentro HN: "Golpe duro para La Ceiba. Victoria desciende a segunda división tras caer ante Real España, mientras Choloma selló su permanencia".
Diario El Heraldo: "Lamentable. El Club Deportivo Victoria consumó este jueves 30 de abril de 2026 un nuevo descenso en la Liga Nacional de Honduras tras caer 1-2 ante Real España en el estadio Ceibeño".
Catragol: "Real España gana, Victoria desciende".
Tigo Sport Honduras: "Sin piedad y en camino a la fiesta grande, Real España derrotó 1-2 a Victoria con goles de Devron García y Darixon Vuelto, ambos con pasado jaibo. Ironías del destino en una noche en la que los ceibeños sellaron su descenso a segunda división".
HCH: "El Club Deportivo Victoria de La Ceiba ha descendido cuatro veces a la segunda división del fútbol hondureño. La primera vez que cayó a la liga de plata fue en la temporada 1970-71, la segunda en 2002, la tercera en 2016 y hoy confirma su cuarto descenso".
Deportes TVC: "Día de luto deportivo en La Ceiba. Este 30 de abril de 2026 se ha confirmado la noticia que ningún aficionado de la “Jaiba Brava” quería escuchar: el Victoria ha consumado su descenso a la Liga de Ascenso (segunda división) de Honduras".
Diario La Prensa: "Finalizó. El Victoria pierde 2-1 ante Real España y el equipo ceibeño dice adiós a la primera división".
Fútbol de Honduras: "Real España ganó en La Ceiba y sentenció el descenso del CD Victoria. Motagua pinchó en Choluteca. CD Choloma se metió en las triangulares. De infarto".
De La Rocha: "Merecidísimo el descenso de Victoria. Fue el peor equipo de toda la temporada, dentro y fuera de la cancha. Manual detallado de cómo hacer todo mal. Fueron un ancla para la Liga Nacional".