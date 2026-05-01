Galilea Montijo: "No tengo el ojo torcido; me cae mal el bótox"

La conductora y actriz Galilea Montijo se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública tras responder a las especulaciones sobre un cambio en su apariencia facial, tema que generó debate en redes sociales durante las últimas semanas.
Ante los comentarios, la presentadora decidió aclarar directamente qué procedimiento se realizó, poniendo fin a versiones que circulaban en internet sobre un supuesto “arreglito” estético. En un breve encuentro con medios de comunicación, la también figura del matutino "Hoy" explicó que la polémica surgió luego de su aparición en una fiesta de XV años, donde fue captada por la prensa.
"El primer día que regresé a trabajar -de hecho ahorita le preguntan a la doctora qué fue lo que me hizo- me acuerdo perfecto que me agarraron ustedes en los famosos XV años, yendo a los XV años, la fiesta, y de regreso y ustedes me vieron perfecto", comentó.
La conductora aseguró que, tras ese evento, retomó sus actividades laborales con normalidad, incluyendo su participación en "Netas divinas", desmintiendo así las imágenes que se viralizaron posteriormente.
"Así como me vieron, yo el lunes llegué a trabajar y de hecho tengo la fotografía porque ese mismo día, con el mismo vestuario, me fui a a hacer 'Netas divinas' y jamás me vi como se ven las fotografías, osea, jamás me vi, de hecho lo pueden buscar".
Montijo reconoció que cualquier procedimiento estético implica un periodo de recuperación, aunque subrayó que en su caso ha sido cuidadosa y guiada por especialistas.
"Estoy de negro y así fui a trabajar, pero bueno... me queda claro que procedimiento estéticos sí te tienes que tomar tu tiempo para desinflamar. ¿Por qué tomé la decisión? Mis doctoras son: 'Quiero hacerme esto' (ellas) 'No', 'Salió esto', (ellas) 'No', pero... 'Todavía no lo necesitas'".
Asimismo, compartió que ha tenido experiencias poco favorables con el bótox, lo que influyó en su decisión de optar por otra alternativa estética. "Son de verdad tan correctas al momento, no nada más para venderte, no nada más para que te hagas los tratamientos y pagues, si no realmente te hacen los estudios para lo que realmente necesitas. Yo soy una persona que a mí el botox me cae muy mal, a mí el botox, me lo pone acá y los ojos, la mirada se me hacía espantosa".
Finalmente, detalló que, junto a su equipo médico, decidió someterse a un procedimiento para levantar las cejas, con el objetivo de evitar intervenciones constantes. "Un día tomamos la decisión que me dijo: 'Por qué no levantamos la ceja y ya te queda sin después estarte poniendo botox', y eso fue lo que pasó, ustedes me están viendo, no tengo el ojo torcido".
Aunque afirmó no sentirse afectada por las críticas, la respuesta del público en redes sociales continuó, con opiniones divididas sobre su explicación y el cambio en su imagen. Entre los comentarios destacan reacciones como: "Gali, yo te agradezco que hayas dicho quien es tu doctora....salvaste a muchas", "A los cuantos años se desinflama?" y "Que bueno que dices quién es la Dra para no ir".
Otros usuarios cuestionaron la necesidad de sus declaraciones: "Y porque tanta aclaración, obvio le afecta", "Amo a Galy pero ya habla como Ema Pulido" y "Y si no le afecta los comentarios para que dar tantas explicaciones".