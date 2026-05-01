Galilea Montijo: "No tengo el ojo torcido; me cae mal el bótox"

Asimismo, compartió que ha tenido experiencias poco favorables con el bótox, lo que influyó en su decisión de optar por otra alternativa estética. "Son de verdad tan correctas al momento, no nada más para venderte, no nada más para que te hagas los tratamientos y pagues, si no realmente te hacen los estudios para lo que realmente necesitas. Yo soy una persona que a mí el botox me cae muy mal, a mí el botox, me lo pone acá y los ojos, la mirada se me hacía espantosa".