¿Messi le fue infiel a Antonela?: Actriz revela detalles de amorío con el capitán argentino

Antes de que sus palabras se malinterpretaran, Andrea aclaró: "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir, lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. Él no le fue infiel a Antonela. No mentí, no miento (sobre el romance), pero no le fue infiel", dijo para después elogiar el físico del futbolista.