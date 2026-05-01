¿Messi le fue infiel a Antonela?: Actriz revela detalles de amorío con el capitán argentino

Lionel Messi fue expuesto por una reconocida actriz y modelo argentina que confesó detalles de un amorío que tuvo con el capitán de la Selección Argentina. ¿Le fue infiel a Antonela Roccuzzo?
Andrea Rincón ha dejado sorprendido al mundo del deporte y del espectáculo al revelar los detalles del romance que tuvo con Lionel Messi.
La actriz y modelo, de origen argentino, compartió sus recuerdos más íntimos con el capitán de la Selección Argentina.
Las declaraciones de Andrea Rincón llamaron mucho la atención pues la mayor parte de su vida Messi ha estado relacionado con su actual esposa, Antonela Roccuzzo, a quien conoció desde niño.
Tiempo atrás ya se había hablado de un vínculo con Messi, un detalle que volvió a salir a flote luego de que Andrea Rincón acudiera como invitada al podcast de Martin Cirio, en donde fue cuestionada sobre el tema.
"Fue en otra vida", dijo Andrea Rincón (41), en su visita al stream de Martín Cirio, cuando el influencer le consultó por su relación con Lionel Andrés Messi (38), años atrás.
"Pasa que me van a dar por todos lados...", siguió la ex vedette, adelantándose a los cuestionamientos que podría recibir al asegurar que mantuvo un breve vínculo con el 10 de la Selección Argentina, cuando él aún no dominaba el fútbol mundial.
"Vos imagínate que yo tenía 24 años, él todavía...", recordó la mujer de hoy 41 años, por lo que su encuentro habría ocurrido en 2008 o 2009.
Y siguió: "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'este se la creyó'. Porque yo cuando lo vi le dije 'yo traigo suerte'. Yo ya había tomado alguna copita de más....", aseguró.
La ex participante Gran Hermano aseguró que su encuentro con Messi "fue real", aunque aclaró que cuando esto pasó él no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo, esposa y madre de sus tres hijos.
Antes de que sus palabras se malinterpretaran, Andrea aclaró: "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir, lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. Él no le fue infiel a Antonela. No mentí, no miento (sobre el romance), pero no le fue infiel", dijo para después elogiar el físico del futbolista.
Por último, el influencer Martín Cirio, con su particular estilo, le consultó a Rincón por el físico del futbolista. “Tiene lindo culo, ¿no?", indagó. “Sí”, respondió sin vueltas la ex vedette, junto con una sonrisa cómplice.
En marzo pasado, cuando Lionel Messi visitó la Casa Blanca, Andrea contó en el canal AZZ que no podía ver las publicaciones de 'La Pulga' porque la había bloqueado de Instagram. Incluso mostró en pantalla cómo al buscar el apellido del campeón del mundo, no aparece ningún resultado desde su perfil. “No quiero que me desbloquee, no me interesa”, dijo en ese momento, pues su única intensión era demostrar que ya no tenían contacto.
Fue ahí en donde Andrea Rincón dio más pistas del romance que tuvieron: "Fue en otra vida. Hoy no creo que Lio haga esas cosas, tiene una familia formada, consagrada, hermosa". Y aseguró: "Pero también fue un pibe joven y pudo hacer cosas. La mujer (Antonela) también pudo hacerlas".
En 2011, Andrea ya había hablado de su tiempo al lado de Messi, y en declaraciones a Impacto 9, confesó: "Con Messi la pasé muy bien. A mí una persona jamás me va a atraer por su presencia. Él es un buen pibe. Me invitó a Barcelona pero no fui".
Teniendo en cuenta los dichos de Rincón, el vínculo con Messi habría ocurrido entre los años 2008-2009, después de que ella haya saltado a la fama por su participación en la quinta edición de Gran Hermano Argentina, momento en el que explotaba su faceta de vedette en distintas obras teatrales.
El 10 de la Selección Argentina, por su parte, en esos años ya brillaba con el Barcelona, en la época de Pep Guardiola.
En 2009 llegó la confirmación pública de su relación con Antonela Roccuzzo, con quien luego se casaría en 2017, en Rosario, ciudad natal de ambos, y celebraron en el hotel City Center junto a 260 invitados.
Para ese entonces ya eran padres de Thiago (nacido en 2012) y Mateo (2015). Luego, en 2018, llegaría el menor, Ciro.