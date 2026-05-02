Miguel Bosé: ayer y hoy como estrella e ícono de moda

Aquí se aprecia la imagen clásica del Bosé de finales de los años 70 y principios de los 80, con un estilo mucho más informal y "preppy". Viste una camiseta de rayas horizontales en tonos azules y blancos, complementada con un jersey amarillo anudado sobre los hombros, un accesorio icónico de la moda juvenil de esa época en España. Este atuendo coincide con su etapa de despegue como ídolo de adolescentes y su participación en programas de televisión y sesiones fotográficas promocionales de sus primeros álbumes.