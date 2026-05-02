ARMY pide respeto para BTS en su visita a México

“Para los medios de comunicación en México: pedimos respeto a la privacidad de BTS durante su visita. No difundir su ubicación ni el lugar donde se hospedan, no nos interesa saber eso. Queremos que puedan disfrutar del país con tranquilidad, sin sentirse vigilados ni acosados. También compartir fotos cuando se van pone en riesgo futuras visitas, así que no es necesario decir cuando se vayan. Si ellos comparten algo, es diferente”, reposteó la usuaria @jeonalmighty en un mensaje que se ha viralizado.