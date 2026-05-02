ARMY pide respeto para BTS en su visita a México

A pocos días del esperado regreso de BTS a México, su comunidad de seguidores ha lanzado un llamado enfático a la responsabilidad colectiva para garantizar una visita respetuosa y libre de acoso hacia los artistas.
El grupo surcoreano tiene programadas varias presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira "Arirang Tour", con conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP, marcando su regreso tras casi cuatro años de ausencia en el país.
En este contexto, el fandom conocido como ARMY ha intensificado su actividad en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde circulan mensajes dirigidos tanto a seguidores como a medios de comunicación.
“Para los medios de comunicación en México: pedimos respeto a la privacidad de BTS durante su visita. No difundir su ubicación ni el lugar donde se hospedan, no nos interesa saber eso. Queremos que puedan disfrutar del país con tranquilidad, sin sentirse vigilados ni acosados. También compartir fotos cuando se van pone en riesgo futuras visitas, así que no es necesario decir cuando se vayan. Si ellos comparten algo, es diferente”, reposteó la usuaria @jeonalmighty en un mensaje que se ha viralizado.
El llamado surge en parte por antecedentes recientes, como el episodio ocurrido en El Paso, donde decenas de personas se congregaron frente al hotel del grupo para intentar captar imágenes, generando críticas dentro de la propia comunidad.
“No dejemos mal a nuestro país, tenemos una gran responsabilidad de que se mantenga la buena imagen”, expresó la usuaria @Mikro_Mxco, apelando al comportamiento de los fans durante la visita. Otros mensajes han sido más contundentes en su postura frente al acoso: “La gente de El Paso que anda siguiendo a los chicos deberían sentir vergüenza, ni siquiera ARMY se les puede llamar”, publicó la cuenta @mxcharts.
Asimismo, algunos usuarios han cuestionado a quienes justifican este tipo de conductas: “Si justificas el acoso en el hotel en la privacidad de BTS, definitivamente no eres un ARMY, sino un maldito influencer con ansia de atención”, escribió @jobemarch.
El debate no se limita a México. Fans de países como España y Argentina, donde también habrá presentaciones, han replicado mensajes similares, insistiendo en la importancia de respetar los límites personales de los artistas. Entre las preocupaciones recurrentes, los seguidores recuerdan incidentes pasados en los que establecimientos habrían comercializado imágenes privadas del grupo, lo que consideran una vulneración directa a su intimidad.
“Ser ARMY es también protegerlos”, señala uno de los mensajes que se ha difundido ampliamente como consigna dentro de la comunidad. Mientras tanto, la expectativa por los conciertos continúa en aumento, impulsada también por el éxito reciente de la agrupación, que alcanza cifras destacadas en plataformas digitales.
La canción "Arirang", por ejemplo, acumula alrededor de 2 mil millones de reproducciones en Spotify, un hito que los seguidores celebran como parte de su conexión con el grupo. En paralelo, se ha anunciado la liberación de una nueva tanda de boletos para las presentaciones en México, lo que mantiene la alta demanda entre los fans.