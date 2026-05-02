¿Qué hacer si tiene un boleto con Spirit Airlines? Cómo solicitar un reembolso

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, con sede en Estados Unidos, comunicó el fin de sus operaciones tras no concretarse un paquete de rescate estatal por 500 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ).
La quiebra de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines marca el fin de una etapa para muchos viajeros que solían optar por tarifas económicas. A raíz de ello, crece la preocupación entre quienes ya cuentan con boletos de Spirit Airlines, ante la incertidumbre sobre los vuelos y posibles reembolsos.
Varias aerolíneas que antes competían con Spirit han comenzado a ofrecer promociones especiales para ayudar a los pasajeros afectados.
El secretario de Transporte en USA, Sean Duffy, señaló en un comunicado que, luego de dialogar con compañías como American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze, se decidió coordinar medidas de apoyo para facilitar a los clientes de Spirit la reprogramación o compra de nuevos vuelos.
Según lo informado por Duffy, aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest han habilitado tarifas reducidas para los pasajeros de Spirit que deban cambiar sus vuelos cancelados. Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán presentar, al menos, el código de reserva y la prueba de compra.
Este plazo estará disponible por tiempo restringido y dará prioridad a los pasajeros que actualmente están varados y requieren llegar cuanto antes a su destino final.
Mientras tanto, la aerolínea colombiana Avianca anunció este sábado que ofrecerá opciones de retorno sin costo a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines, luego de que la compañía estadounidense anunciara el cese de sus operaciones.
Spirit Airlines informó que se encuentra lista para llevar a cabo una “liquidación ordenada” de sus actividades y aseguró que procesará de forma automática la devolución del dinero correspondiente a los boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito.
Los pasajeros que realizaron sus compras mediante agencias de viajes deberán gestionar el reembolso directamente con esas empresas intermediarias.
La Liga Nacional de Consumidores recomendó a los pasajeros mantener toda la evidencia relacionada con sus reservas en Spirit, como comprobantes de pago, confirmaciones de itinerario, notificaciones de cancelación y cualquier comunicación con la aerolínea, ya que estos documentos serán necesarios para tramitar posibles reembolsos.
También instó a los afectados a actuar de inmediato, ya que las compañías de tarjetas de crédito y de seguros pueden tener plazos estrictos que dependen del tiempo.