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¿A qué se dedica Kevin Álvarez? Su vida da giro inesperado y causa revuelo en Honduras

La nueva faceta del exdefensor hondureño desata diversos comentarios en las redes sociales.

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El futbolista catracho Kevin Álvarez reapareció en las últimas horas y ahora muestra una nueva faceta en su vida.
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El lateral hondureño Kevin Álvarez comenzó su carrera futbolística en las divisiones inferiores del Club Olimpia Deportivo, donde dio sus primeros pasos como profesional tras debutar en la Liga Nacional en 2013.
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Con los albos del Olimpia, Kevin Álvarez logró consolidarse como lateral derecho y fue parte de campeón de Liga Nacional en varias ocasiones. Además, ganó la Liga Concacaf 2017.
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Desde sus inicios con los albos mostró condiciones para consolidarse como lateral derecho, destacando por su velocidad, capacidad ofensiva y constante recorrido por la banda.
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Durante su etapa con el conjunto merengue fue parte de varios títulos de la Liga Nacional de Honduras, celebrando campeonatos que lo posicionaron entre los defensores más destacados del torneo.
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Su buen rendimiento lo llevó a vestir otras camisetas importantes del fútbol hondureño como Real España y Motagua, consolidándose como uno de los laterales más destacados del país.
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Además de brillar en clubes, Álvarez también fue convocado a la Selección de Honduras, participando en procesos importantes del combinado catracho.
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Su carrera dio un salto internacional cuando fichó por el IFK Norrköping de Suecia, cumpliendo el sueño de muchos futbolistas hondureños de jugar en el fútbol europeo.
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Con el paso del tiempo también enfrentó momentos difíciles fuera de las canchas, situaciones personales que influyeron en su continuidad dentro del fútbol profesional.
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En 2025 , Kevin sorprendió al anunciar su retiro provisional a los 28 años, una decisión que el propio futbolista describió como una de las más complicadas de su vida.
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Meses después volvió a tener actividad al reincorporarse al equipo Lobos UPNFM, intentando retomar su carrera en el fútbol hondureño.
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Sin embargo, su regreso no fue definitivo y tiempo después se apartó nuevamente del fútbol profesional para enfocarse en proyectos personales fuera del deporte.
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Entre esos nuevos rumbos, el exfutbolista incursionó en el mundo del emprendimiento al abrir su propio negocio, la barbería “Álvarez Barbershop” en San Pedro Sula.
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Meses su nombre volvió a sonar en el ambiente deportivo tras reportarse su desaparición de los entrenamientos en Leones HT6, equipo con el que jugaba en segunda división, generando incertidumbre sobre su paradero.
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Ahora, Kevin Álvarez reapareció públicamente mostrando una faceta completamente distinta a la del fútbol profesional.
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Actualmente, el exlateral ha sorprendido al mostrar una faceta distinta, incursionando en la música como cantante de raspe y preparando el lanzamiento de su tema titulado “Yuca con chicharrón”, con el que busca abrirse camino en la escena musical hondureña.
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Kevin Álvarez se ha olvidado del fútbol y ahora espera brillar como cantante.

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Kevin Álvarez cuenta en la actualidad con 29 años de edad.
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