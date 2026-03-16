Esto dicen tras primera convocatoria de Molina y Otero deja polémica reacción

La Federación dio a conocer este lunes 16 de marzo la primera convocatoria de José Francisco Molina con la Selección: esto dice la prensa y Daniel Otero deja polémica reacción.
"De lleno para su debut": ESPN estuvo al pendiente de la convocatoria del técnico español José Molina.
Mauricio Kawas: "En resumen, si jugás en Olimpia o en Motagua tenés más posibilidades. Aunque no estés en buen nivel".
"Los primeros elegidos", destacó en sus redes sociales Tigo Sports.
Zona Concacaf: "¡¡LA NUEVA HONDURAS!! Se confirma la convocatoria oficial de Honduras de cara al amistoso ante la Selección de Perú este 31 de marzo el cual será el debut de José Molina al mando de la H, nueva y RENOVADA".
Óscar Funes resalta "Varios rostros nuevos. Destaca Mike Arana y Leandro Padilla que clasificaron recientemente al Mundial Sub 17. Leandro es un muy buen volante central formado en Inter Miami".
La periodista hondureña Jenny Fernández señala las ausencias en la primera convocatoria de Molina: "David Ruiz, Rochez, “Buba” López... En término generales, aceptable primer convocatoria del DT de la Selección de #Honduras. Este es el comienzo del proceso y les tocará demostrar a todos quién se mantendrá y quién se quedará en el camino".
Manfredo Reyes: "Ya empiezan imponiendo jugadores. Mal vicio. Luis Vega casi no ha jugado éste campeonato y lo siguen llamando. No se cansan de cometer errores".
Felipe Valencia: "Primera lista, me apena por Baptiste pero hay que ser paciente. En líneas generales es un buen primer listado. Sigo sin estar de acuerdo con el regreso de Menjivar".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "REVOLUCIÓN TOTAL DE PACO MOLINA EN SU PRIMER LLAMADO El DT español debuta contra Perú el 31 de marzo en amistoso y esta es su nómina para el juego. Leandro Padilla, joyita del Inter Miami, CITADO".
Y señala: "BATACAZO AL MONSTRUO VERDE. Paco Molina ha VETADO al Marathón en su primera convocatoria. Ha decidido no convocar a ningún jugador del plantel esmeralda".
El polémico tuit de Daniel Otero, presidente de Marathón, citando la convocatoria de Honduras.
German Alvarado resalta una de las ausencias en la Selección de Honduras: "Si es por nivel actual, Solani encabeza la lista de la Selección de Honduras para el debut de Molina . Para sorpresa de todos, lo que está jugando es demasiado top. Todo Victoria tendrá pesadillas con él".
Mario Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO: "Bueno queríamos cosas diferentes, ahí está: solo 7 legionarios, seis rostros nuevos en la absoluta, regresos e Alejandro Reyes y Naid Güity, Nadie de Marathón y Potros. Nada de Santos, Devron y Buba".
Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ: "Se que dirán que faltan varios jugadores que están bien ahorita, pero para eso hay tiempo y ahorita lo mejor es que se conozcan y de ahí ir viendo otra figuras".
Y resaltó: "APLAUSOS: MOLINA APUESTA POR LA JUVENTUD Y ESE TIENE QUE SER EL CAMINO".