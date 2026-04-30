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Olimpia perdería a jugador y va por goleador, Motagua contacta a joya y "Chelito" sorprende

El mercado de fichajes en el fútbol hondureño comienza a tomar fuerza y ya deja los primeros movimientos que prometen agitar la próxima temporada

Olimpia perdería a jugador y va por goleador, Motagua contacta a joya y Chelito sorprende
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Los principales clubes de la Liga Nacional trabajan en silencio, pero con decisiones importantes tanto en salidas como en incorporaciones.
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Jairo Róchez: El goleador de la UPNFM queda como agente libre tras el final de las vueltas regulares.

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Marcelo Canales: El habilidoso mediocampista es agente libre ya que finalizó su contrato con el Juticalpa . En su momento formó parte del Olimpia y Motagua.
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Rubilio Castillo: El delantero finaliza su contrato con Marathón en el próximo mes de mayo. En el club verde esperan llegar a un acuerdo para renovarle.
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Celio Valladares: El portero queda como agente libre tras finalizar su contrato con los Lobos de la UPNFM.
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Josué Villafranca: Queda como agente libre tras finalizar su contrato con el Juticalpa FC. En el equipo canechero esperan llegar a un acuerdo para que pueda seguir en sus filas.

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David Mendoza: El experimentado lateral derecho finalizó su contrato con el Juticalpa FC.
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El mediocampista hondureño Carlos Pineda y Sporting FC de Costa Rica llegaron a un acuerdo para renovar su vínculo contractual .
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Carlos Róchez: El mediocampista queda como agente libre ya que finaliza contrato con los Lobos de la UPNFM.
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Kilmar Peña: Goleador de la UPNFM en este Clausura 2026 que se queda como agente libre ya que finaliza su contrato con el equipo.
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Roberto Moreira: El goleador paraguayo es agente libre ya que finaliza su contrato con los Lobos de la UPNFM.
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Marathón y Real España se disputan el fichaje de Samuel Pozantes, lateral derecho del Platense sensación en este Clausura 2026. El chico será agente libre al final de la presente campaña.
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Denovan Torres: El portero ya es agente libre tras finalizar su contrato con el Juticalpa FC.
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El portal Legión Catracha informa de que el lateral derecho Kevin Güity podría dejar al Olimpia y convertirse en nuevo legionaro.
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"Yio" Puerto: El periodista Chaco Fúnes informa de que Olimpia va por el goleador del Platense en la próxima campaña.

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El delantero hondureño Dereck Moncada jugará en el Lugano de Suiza por los próximos cinco años. El chico llegará tras su gran campaña con el Internacional de Bogotá.
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El extremo hondureño Mike Arana está en la mira de Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia. Lo ven como reemplazo de Dereck Moncada, quien se marcha al fútbol de Suiza.
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Nixon Cruz: El habilidoso jugador del Real España podría convertirse en nuevo legionario de cara a la próxima campaña.

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El volante Yair Medrano podría convertirse en nuevo jugador del Motagua de cara a la próxima campaña. Rumores indican de que en el equipo azul ya habrían tenido contactos con el futbolista hondureño.
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La continuidad de Salomón Nazar está bajo estudio en los Lobos de la UPNFM luego de un mal torneo Clausura 2026.
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Sorpresa: Los Lobos de la UPNFM quieren experimentar el trabajo de un técnico extranjero (algo que nunca ha pasado) de cara a la próxima campaña.
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Choco Lozano: Extraoficialmente se conoció de que el delantero hondureño será dado de baja por el Santos Laguna de cara a la próxima campaña.
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La directiva de Olimpia confirmó que le abre las puertas a Antony Lozano, en caso de que el atacante regrese a Honduras tras su largo recorrido en el extranjero: ". Es un hombre de área, pero que sirve como poste o pivote”, dijo Alfonso Guzmán, directivo de Olimpia.
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Francisco Martínez: El centrocampista finaliza su contrato con Marathón en el próximo mes de mayo y reveló que tiene una oferta de un equipo de Tegucigalpa. Rumores indican de que ese club sería el Olimpia.
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