"Bendito Menor", el narco por el que ofrecen mil millones de pesos y se pasea como si nada

Mientras las autoridades ofrecen una recompensa histórica de hasta 1,000 millones de pesos por información que permita su captura, Naín Pérez Tuncel parece burlar todos los cercos de seguridad, paseándose por territorios bajo su control como si no fuera el hombre más buscado de su región.
"Bendito Menor" es señalado como uno de los máximos cabecillas de las estructuras criminales que operan en zonas estratégicas como el Catatumbo y el sur del departamento de Cesar.
El Gobierno Nacional de Colombia elevó el monto por su captura a 1,000 millones de pesos, (276,382 de dólares ) una cifra reservada únicamente para objetivos de alto valor que representan una amenaza a la seguridad nacional.
Se le identifica como un mando fundamental dentro del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, encargado de coordinar finanzas y acciones bélicas.
Su principal fuente de ingresos es el control de las rutas de salida de cocaína hacia el exterior, utilizando corredores fluviales y terrestres en la frontera.
A Naín se le atribuyen múltiples ataques contra la Fuerza Pública, incluyendo emboscadas a patrullas de la Policía y hostigamientos a bases militares.
A pesar de las órdenes de captura y el despliegue militar, existen reportes de inteligencia y testimonios de pobladores que aseguran verlo asistir a reuniones públicas y fiestas en zonas rurales.
Es experto en el uso de campos minados y francotiradores para proteger sus zonas de repliegue, lo que ha dificultado enormemente las operaciones de asalto de los comandos especiales.
Su capacidad para evadir la justicia se basa en una red de "puntos" (informantes) que le alertan sobre cualquier movimiento de aeronaves o tropas en un radio de varios kilómetros.
Su prontuario incluye concierto para delinquir agravado, rebelión, homicidio con fines terroristas y financiamiento de actividades ilícitas.
Para las Fuerzas Militares, Naín Pérez Tuncel no es solo un delincuente común, sino el símbolo de la resistencia de los grupos armados ilegales en el norte del país, cuya captura es vital para desarticular las finanzas del grupo al que pertenece.