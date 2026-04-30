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Raphinha es contactado para irse del Barcelona: La respuesta del brasileño

El interés crece desde Medio Oriente y pone en alerta al FC Barcelona, donde una de sus estrellas es objetivo de ofertas multimillonarias.

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Desde Arabia Saudita apuntan al Barcelona: varios clubes están dispuestos a desembolsar millones por el brasileño.
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El mercado de fichajes aún no abre oficialmente, pero los grandes clubes de Europa ya comienzan a mover sus piezas con miras a la próxima temporada.
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Uno de los equipos que más expectativas genera en cada ventana es el Barcelona, siempre protagonista tanto dentro como fuera del campo.
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La dirección deportiva azulgrana ya trabaja en la planificación del plantel, con el objetivo de reforzar zonas clave del equipo.
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El ataque es una de las prioridades del club, que busca variantes ofensivas para aumentar su poder goleador.
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En defensa, el Barcelona también analiza opciones para fortalecer su línea y ganar mayor solidez en partidos de alta exigencia.
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Como es habitual, los rumores no solo giran en torno a fichajes, sino también a posibles salidas de jugadores importantes.
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Uno de los nombres que vuelve a estar en el foco es el del brasileño Raphinha, pieza clave en el esquema culé.
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Desde medios españoles se informa que clubes de Arabia Saudita han mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios.
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No es la primera vez que el extremo aparece en la órbita del fútbol saudí, ya que en el pasado mercado también fue vinculado con esa liga.
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En esta ocasión, se habla de al menos tres clubes interesados, aunque sus nombres aún no han sido revelados.
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A pesar de los rumores, el propio jugador ha dejado clara su postura respecto a su futuro inmediato.
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Raphinha no contempla una salida y ha comunicado al club su deseo de continuar defendiendo la camiseta blaugrana.
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Desde la directiva, la postura es similar, ya que consideran al brasileño una pieza fundamental en el proyecto deportivo.
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El crecimiento del fútbol saudí, impulsado por figuras como Cristiano Ronaldo, promete seguir agitando el mercado con ofertas difíciles de rechazar.
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