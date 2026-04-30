Raphinha es contactado para irse del Barcelona: La respuesta del brasileño

Desde Arabia Saudita apuntan al Barcelona: varios clubes están dispuestos a desembolsar millones por el brasileño.
El mercado de fichajes aún no abre oficialmente, pero los grandes clubes de Europa ya comienzan a mover sus piezas con miras a la próxima temporada.
Uno de los equipos que más expectativas genera en cada ventana es el Barcelona, siempre protagonista tanto dentro como fuera del campo.
La dirección deportiva azulgrana ya trabaja en la planificación del plantel, con el objetivo de reforzar zonas clave del equipo.
El ataque es una de las prioridades del club, que busca variantes ofensivas para aumentar su poder goleador.
En defensa, el Barcelona también analiza opciones para fortalecer su línea y ganar mayor solidez en partidos de alta exigencia.
Como es habitual, los rumores no solo giran en torno a fichajes, sino también a posibles salidas de jugadores importantes.
Uno de los nombres que vuelve a estar en el foco es el del brasileño Raphinha, pieza clave en el esquema culé.
Desde medios españoles se informa que clubes de Arabia Saudita han mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios.
No es la primera vez que el extremo aparece en la órbita del fútbol saudí, ya que en el pasado mercado también fue vinculado con esa liga.
En esta ocasión, se habla de al menos tres clubes interesados, aunque sus nombres aún no han sido revelados.
A pesar de los rumores, el propio jugador ha dejado clara su postura respecto a su futuro inmediato.
Raphinha no contempla una salida y ha comunicado al club su deseo de continuar defendiendo la camiseta blaugrana.
Desde la directiva, la postura es similar, ya que consideran al brasileño una pieza fundamental en el proyecto deportivo.
El crecimiento del fútbol saudí, impulsado por figuras como Cristiano Ronaldo, promete seguir agitando el mercado con ofertas difíciles de rechazar.