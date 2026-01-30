Milagro Flores: "Cuando tenga una relación formal lo haré saber"

Por otro lado, Milagro cada vez se da más color. Mientras platicaba con los seguidores del programa vespertino "Que Viva la Vida" en un directo de TikTok, la catracha expresó su intención: "Voy a meter un par de zapatos en la camioneta, y cuando yo suba a ese carro y no estén va a haber vergu*o", aseguró.