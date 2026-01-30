Milagro Flores: "Cuando tenga una relación formal lo haré saber"

Milagro Flores no esconde nada cuando se trata de su estado civil, y como constantemente lo ha hecho en los últimos meses, volvió a referirse al tema, en el cual dijo algo inesperado.
La joven hondureña fue consultada sobre si está en una relación, pero ella contundentemente respondió: "Cuando yo esté en una relación formal, se los haré saber", lo cual reveló que no tiene pareja.
Aunque ha sido vinculada con el creador de contenido Supremo, con quien se le ha visto muy unidos desde hace más de seis meses, incluso pasando Navidad juntos, lo cierto es que todavía no hay una relación de novios, o por lo menos es lo que Milagro expresa.
"Sin ningún problema yo voy a gritar a los cuatro vientos, ¡estoy amarrada!, pero mientras no también digo a los cuatro vientos, ¡estoy soltera!", recalcó Flores sobre su estado civil.
"¿Está enamorada Milagro?", preguntaron a la figura pública; sin embargo, ella dijo que "tiene sentimientos por alguien", sin especificar nombre, aunque públicamente es Supremo su posible galán.
Por otro lado, Milagro cada vez se da más color. Mientras platicaba con los seguidores del programa vespertino "Que Viva la Vida" en un directo de TikTok, la catracha expresó su intención: "Voy a meter un par de zapatos en la camioneta, y cuando yo suba a ese carro y no estén va a haber vergu*o", aseguró.
¿Tóxica con un amigo? Pues, Milagro parece que está más que enamorada del creador digital, esto tras pasar un momento distante porque afirmaba que él no la estaba respetando. "Cuando lo quieren reconquistar a uno de todo hacen", atizó nuevamente Flores, después de que volvieran a estar en "proceso de conocerse".
Recientemente, Supremo confesó su deseo de tener un último hijo, que sería concebido con una futura esposa, pero sin decir nombre. Lo cierto que ahí mismo, dijo que está enamorado un 9.9 % en una escala de 10 de Milagro Flores.
Por el momento, pensar en boda parece muy lejano entre la pareja más mediática de Honduras, si todavía no hay un noviazgo confirmado. Esta historia continúa y posiblemente se tengan nuevas actualizaciones en los próximos días.