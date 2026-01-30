Pedro Torres: Famosos reaccionan a la muerte del icónico productor

La industria del entretenimiento mexicano continúa de luto tras el fallecimiento de Pedro Torres, icónico productor de Televisa y responsable de proyectos como Gran Hermano y Mujeres Asesinas. Su muerte, ocurrida el 29 de enero de 2026 a los 72 años a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha generado una ola de reacciones en redes sociales por parte de colegas, amigos y figuras del espectáculo.
La actriz Ana Brenda Contreras, quien trabajó con Torres en la exitosa serie Mujeres Asesinas, escribió: “Uncle Pete.”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón roto y un retrato en blanco y negro de ambos.
Lucía Méndez recuerda a Torres en silencio: La actriz y cantante Lucía Méndez, exesposa del productor, compartió en sus historias de Instagram imágenes antiguas junto a Torres y su hijo Pedro Antonio.
Sin añadir comentarios, también repostó mensajes de condolencia de otros conocidos y medios, mostrando un homenaje discreto y emotivo.
Jacky Bracamontes: La ex Miss Universe México y también protagonista de Mujeres Asesinas, Jacky Bracamontes, compartió un recuerdo junto al productor y expresó: “Vuela alto mi Peter... Te quiero”.
José Alberto “El Güero” Castro: El productor José Alberto Castro, conocido como “El Güero”, escribió en sus redes: “Gracias por todo”, etiquetando la cuenta de Torres. Ambos compartieron numerosos eventos y proyectos durante sus carreras en televisión.
Carlos Rivera: El cantante Carlos Rivera recordó la colaboración que tuvo con Torres en un videoclip y escribió: “Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz”.
Anahí: La cantante y actriz Anahí también se sumó a las despedidas con un mensaje breve y nostálgico: “Hasta siempre querido Pedro”, acompañado de una fotografía junto al productor.
La conductora televisión Galilea Montijo también compartió un mensaje de condolencias a través de esta imagen en sus historias de Instagram.
Pedro Torres fue reconocido por su capacidad para innovar en la televisión mexicana, adaptando formatos internacionales y creando proyectos que marcaron a la audiencia. Su influencia se extendió más allá de la pantalla, inspirando a nuevas generaciones de productores y artistas.
Las muestras de cariño reflejan la huella que Torres dejó en la televisión y en quienes trabajaron con él. Desde actores hasta cantantes, todos coinciden en destacar su talento, generosidad y visión artística.