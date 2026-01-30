Pedro Torres: Famosos reaccionan a la muerte del icónico productor

Carlos Rivera: El cantante Carlos Rivera recordó la colaboración que tuvo con Torres en un videoclip y escribió: “Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz”.