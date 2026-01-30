John Rambo arranca su rodaje y presenta novedades de peso

La industria de Hollywood parece estar viviendo una fascinación renovada por los orígenes de Sylvester Stallone. Dos proyectos cinematográficos buscan reconstruir los años en los que el actor forjó su estatus de estrella: I Play Rocky, centrada en la gestación de Rocky, y John Rambo, una precuela que se adentra en el pasado del célebre veterano de guerra.
Es precisamente esta última producción la que ha ofrecido noticias alentadoras. La película, impulsada por Lionsgate, ya se encuentra en rodaje y comienza a perfilar el rumbo que tomará la historia del personaje inmortalizado por Stallone.
John Rambo estará dirigida por Jalmari Helander, cineasta finlandés reconocido por su estilo visceral y por títulos como Sisu, donde ha demostrado una clara afinidad por el cine de acción intenso y sin concesiones.
El guion corre a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes situarán la trama durante la guerra de Vietnam, es decir, antes de los acontecimientos narrados en Acorralado (First Blood), mostrando una etapa clave que definió la personalidad del futuro antihéroe.
El encargado de encarnar al joven Rambo será Noah Centineo, quien asumirá el reto de interpretar al boina verde que se convirtió en uno de los íconos más duraderos del cine de acción, una franquicia que suma cinco películas y varias décadas de legado.
Como parte de las novedades, Lionsgate confirmó la incorporación de cinco nuevos actores al reparto: Yao (Los pecadores), Jason Tobin (Mil golpes), Quincy Isaiah (Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).
Además, el estudio lanzó el primer póster oficial de la cinta y abrió el perfil de John Rambo en la red social X, acompañado por un mensaje del propio Helander en el que expresa su vínculo personal con el personaje.
“Cuando tenía once años, vi Acorralado por primera vez y me cambió la vida. Rambo no era solo una película para mí; me acompañó durante mi infancia y fue una influencia decisiva en mi deseo de convertirme en cineasta”.
El director añadió: “Al comenzar la producción sobre el origen de John Rambo, volvemos al principio. Este es Rambo al desnudo, crudo y real: una historia de supervivencia sobre la resistencia, la persistencia y la pérdida de la inocencia. Es un honor dar forma a este nuevo capítulo con profundo respeto por el personaje y su legado, y acercar al público el inicio de la aventura de John Rambo”.
La película tiene previsto llegar a las salas en 2027 y promete mostrar una faceta inédita del personaje, explorando las heridas físicas y emocionales que marcaron al soldado mucho antes de convertirse en el símbolo del cine bélico que el público conoce.