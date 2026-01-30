John Rambo arranca su rodaje y presenta novedades de peso

El director añadió: “Al comenzar la producción sobre el origen de John Rambo, volvemos al principio. Este es Rambo al desnudo, crudo y real: una historia de supervivencia sobre la resistencia, la persistencia y la pérdida de la inocencia. Es un honor dar forma a este nuevo capítulo con profundo respeto por el personaje y su legado, y acercar al público el inicio de la aventura de John Rambo”.