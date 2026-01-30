Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que marcó una época

Pedro Torres, productor icónico de Televisa, falleció el 29 de enero de 2026 a los 72 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su muerte no solo generó reacciones por su legado profesional, sino que también reavivó el recuerdo de su relación con Lucía Méndez, actriz y cantante, con quien protagonizó una de las historias de amor más comentadas del espectáculo mexicano en los años ochenta.
Pedro Torres y Lucía Méndez se conocieron a finales de la década de los setenta en los Estudios Universal, cuando el productor dirigía un comercial. En diversas entrevistas, Méndez relató que desde el primer encuentro quedó impresionada por el carisma y el talento de Torres detrás de las cámaras.
La relación se consolidó rápidamente y pronto se convirtió en una de las más comentadas del medio artístico nacional. La pareja contrajo matrimonio en la década de los ochenta, en medio de una intensa atención mediática. De esta unión nació Pedro Antonio Torres Méndez, único hijo de la actriz y cantante.
Aunque nunca se ofrecieron detalles oficiales, en su momento se mencionaron diferencias personales y la presión mediática como posibles factores que influyeron en la separación.
En su época, la relación fue considerada una de las más glamorosas del espectáculo mexicano.
Lucía Méndez ya era una estrella consolidada de la televisión y la música, mientras que Pedro Torres se posicionaba como un productor en ascenso, lo que convirtió su matrimonio en un tema recurrente en revistas y programas de entretenimiento.
Pese a la separación, ambos mantuvieron un vínculo respetuoso, enfocado principalmente en la crianza de su hijo.Con el paso de los años, trascendió que la relación entre ambos era cordial y que Méndez mostró empatía ante la enfermedad que enfrentó Torres en sus últimos años.
La enfermedad de Pedro Torres: El productor padeció esclerosis lateral amiotrófica, un trastorno neurodegenerativo que afecta las neuronas motoras y provoca debilidad muscular progresiva.La ELA no tiene cura y suele avanzar hasta comprometer funciones vitales como la respiración.
Lucía Méndez expresó públicamente su tristeza por la enfermedad de su exesposo y reconoció la valentía con la que enfrentó el padecimiento. La actriz señaló que, más allá de las diferencias personales, siempre lo consideró un hombre talentoso y un padre dedicado.
El 29 de enero de 2026, la familia de Pedro Torres confirmó su caída mediante un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor compartimos que nuestro querido Pedro Torres partió en paz, rodeado de su familia, tras enfrentar con valentía una enfermedad que nunca apagó su espíritu creativo ni su amor por la vida”. La causa oficial de muerte fue la esclerosis lateral amiotrófica. En la imagen, Sus hijos Apolonia y Emilia Torres y Pedro Antonio.