Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que marcó una época

El 29 de enero de 2026, la familia de Pedro Torres confirmó su caída mediante un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor compartimos que nuestro querido Pedro Torres partió en paz, rodeado de su familia, tras enfrentar con valentía una enfermedad que nunca apagó su espíritu creativo ni su amor por la vida”. La causa oficial de muerte fue la esclerosis lateral amiotrófica. En la imagen, Sus hijos Apolonia y Emilia Torres y Pedro Antonio.