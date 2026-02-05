Elvin Santos reaparece en aniversario del PLH y envía mensaje a Nasry Asfura

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, se pronunció este jueves sobre el nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura, subrayando la necesidad de impulsar una visión de país que vaya más allá de los períodos gubernamentales y permita consolidar un "verdadero plan de nación".
Santos, quien acudió hoy a la celebración del aniversario del Partido Liberal, señaló que Honduras "no puede seguir trabajando con planes limitados a cuatro años", ya que el desarrollo nacional requiere continuidad y una estrategia de largo plazo. A su criterio, los gobiernos deben dejar bases sólidas para que las siguientes administraciones continúen un camino previamente trazado.
En ese sentido, expresó su expectativa de que la nueva administración impulse un plan de nación bien estructurado, que permita avanzar de forma sostenida en áreas clave como la economía, la producción y el bienestar social.
El dirigente liberal consideró que el país podría experimentar importantes niveles de inversión, los cuales deberían impactar positivamente en todos los sectores. Remarcó que estos recursos deben traducirse en una "reducción del desempleo y de los niveles de pobreza" para generar mejores condiciones de vida.
Asimismo, destacó la relevancia de los apoyos financieros en un contexto interregional, particularmente aquellos provenientes de organismos multilaterales, los cuales, dijo, serán necesarios para fortalecer la economía hondureña y ampliar las oportunidades de desarrollo.
Santos indicó que el gobierno de Asfura estaría iniciando reuniones orientadas a construir una plataforma de despegue económico, enfocada en la asistencia financiera y en planes que permitan integrar a Honduras en las cadenas de producción y en los mercados internacionales.
Añadió que esta estrategia debe aprovechar las fortalezas del país, tanto en el ámbito productivo como en el sector turístico, al que consideró fundamental para posicionar a Honduras de manera competitiva en el contexto regional y global.
Consultado sobre el acercamiento del nuevo gobierno con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Santos afirmó que es un "paso positivo", ya que ese país es el principal socio comercial de Honduras y el mercado más importante para sus exportaciones.
Destacó que el mercado estadounidense representa una gran oportunidad, al señalar que más de 200 millones de consumidores convierten a ese país en un destino estratégico al que muchas naciones aspiran ingresar, incluida Honduras.
Finalmente, Santos resaltó la importancia de la asesoría internacional, aunque aclaró que la aplicación de la justicia debe recaer exclusivamente en los órganos jurisdiccionales hondureños, con el fin de preservar la soberanía y la independencia democrática del país.