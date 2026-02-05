Real Madrid tomó una decisión: Endrick ya sabe dónde jugará la próxima temporada

"Para ser honesto, lo que más me pasa por la cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo de 2026. Estoy preocupado porque mi sueño es estar en el Mundial. Es difícil incluso hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar su sexto Mundial. Soy sincero, tengo miedo...", dijo Endrick en 2025.