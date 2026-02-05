Real Madrid tomó una decisión: Endrick ya sabe dónde jugará la próxima temporada

Endrick la está rompiendo en el Lyon a base de goles y ahora el Real Madrid ya ha decidido el futuro del joven delantero. El brasileño ya sabe dónde jugará la próxima temporada.
Endrick ya sabía cual era su destino desde el inicio de la actual temporada en el Real Madrid.
Después de haber pasado una campaña entera relegado a un segundo plano por Carlo Ancelotti, el brasileño tuvo la esperanza de sumar más minutos con el arribo de Xabi Alonso, algo que no sucedió.
Al no entrar en los planes de Xabi Alonso, Endrick empezó a considerar la opción de salir del Real Madrid, aunque sea un tiempo. Tras consultarlo con el propio Ancelotti, actual entrenador de la Selección de Brasil, lo terminó haciendo.
"Para ser honesto, lo que más me pasa por la cabeza es que tengo miedo de no estar en la Copa del Mundo de 2026. Estoy preocupado porque mi sueño es estar en el Mundial. Es difícil incluso hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar su sexto Mundial. Soy sincero, tengo miedo...", dijo Endrick en 2025.
Fue por ese motivo que Endrick decidió marcharse como cedido al Olympique de Lyon al principio del año 2026.
"Hablé con Ancelotti. Me dio instrucciones. Me dijo qué podía hacer para mejorar. Me conmovió profundamente, yo quería su consejo. Me dijo: 'Vete, juega y mejora tu fútbol, sé feliz'. Para mí fue muy importante. Siempre he seguido sus consejos, entrené muy bien con él. Así que me dije: 'Venga, me voy'", explicó el brasileño cuando fue presentado en Lyon.
Endrick en Francia fue recibido a lo grande, con los brazos abiertos, y él se sintió como en casa desde el primer minuto que se puso la camiseta del Lyon y pisó el campo.
El brasileño parece haber recuperado la felicidad con la camiseta del Olympique de Lyon y en sus primeros cinco partidos lleva la misma cantidad de goles y una asistencia.
El miércoles, Endrick abrió el marcador en la Copa de Francia frente a Laval en un partido que estaba muy apretado y el Lyon consiguió la clasificación a los cuartos de final. El brasileño marcó con un tremendo zurdazo, imparable.
Ante su gran rendimiento, desde Francia llegó la información de que buscarán retenerlo, aunque eso es imposible. El futuro de Endrick ya está decidido.
El diario As de España aseguró que el Real Madrid ya tomó la decisión de que Endrick sea el primer refuerzo del club merengue para la temporada que viene y ni bien termine su etapa con el Lyon en Francia, regresará al Santiago Bernabéu.
En el Real Madrid son conscientes y sabían que esto podría pasar. El club blanco por eso cedió al brasileño sin costo y sin opción de compra alguna al Olympique de Lyon de la Liga francesa.
En el Real Madrid valoran tanto la figura de Endrick como su proyección y potencial. El brasileño llegó desde Palmeiras a cambio de casi 50 millones de euros y los merengues no lo dejarán escapar tan fácilmente.
Endrick cumplirá su ciclo en Lyon y volverá al Santiago Bernabéu en julio. Sin embargo, el brasileño habría generado el interés de varios equipos de la Premier League que quieren ficharle
"Leeds, Sunderland y Tottenham están siguiendo a Endrick durante su cesión en el Olympique de Lyon. Los Leeds lo ven como una opción ideal para crecer, en el Sunderland como alguien que cambiaría el juego del equipo, y en el Tottenham como un impacto inmediato", aseguran desde One Football.
Florentino Pérez no piensa vender a Endrick a ningún equipo y la idea de la dirección deportiva es que se quede ya el año que viene en el Madrid. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y dentro del club le ven con una proyección espectacular.
Endrick está disfrutando mucho de lo que está viviendo en el Lyon. Es titular indiscutible con el equipo francés y lleva 5 goles y 1 asistencia en muy poco tiempo. Además, ganó el premio de mejor jugador de su equipo del mes de enero. En Francia están alucinados con el impacto que está teniendo y tampoco comprenden lo poco que ha jugado con el Real Madrid.