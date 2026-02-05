¿Quién es el joven capturado con Santiago Zúniga? Hija del "apóstol Chago" explica el caso

La captura del llamado apóstol Santiago Zúniga en territorio salvadoreño continúa generando polémica, su hija Mery Zúniga salió a su defensa y aclararó quién es el joven que fue detenido junto a su padre durante el operativo fronterizo.
El caso se hizo público tras un informe del medio TVR El Salvador, que confirmó la detención de Zúniga en un punto de control ubicado en El Amatillo, específicamente en el sector del Puente Goascorán, por agentes de la Policía Fronteriza.
De manera preliminar, las autoridades salvadoreñas vinculan al apóstol con el presunto delito de tráfico ilegal de personas, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles oficiales sobre el proceso que enfrenta.
Ante la ola de especulaciones en redes sociales, Mery Zúniga utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse y explicar que se enteró de la situación a través de publicaciones que rápidamente se viralizaron.
“Seguramente ya vieron en las redes sociales lo que está pasando con mi papá. De hecho, gracias a ustedes yo me di cuenta, porque estaba ignorando ese tema”, expresó la joven en un video.
Uno de los puntos que más preocupó a Mery fue la versión que señalaba que la persona detenida junto a su padre era un menor de edad, información que desmintió categóricamente.
“Ese muchacho no es un niño. Yo he conversado con él porque es quien le maneja las cuentas a mi papá, y él ya es mayor de edad”, aclaró, al tiempo que pidió que se informe con objetividad.
Según explicó, lo más probable es que el inconveniente se originara por problemas migratorios al intentar ingresar a El Salvador sin la documentación correspondiente.
“Seguramente intentaron pasarlo sin pasaporte o sin documentos en orden, cosa que está mal, y está bien que la policía haga lo suyo, pero no es correcto dar información equivocada”, señaló.
Mery Zúniga agregó que quedó sorprendida cuando escuchó que se hablaba de un niño, ya que reconoció al joven como un colaborador cercano de su padre, conocido como “el Chino”.
Finalmente, la hija del apóstol aseguró que se encuentra bien y agradeció los mensajes de preocupación que ha recibido, reiterando que su padre deberá enfrentar las consecuencias legales si cometió alguna falta.
“Mi papá tiene que resolver sus asuntos. Es una persona consciente y si se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad”, concluyó.