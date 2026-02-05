Voraz incendio consume tres viviendas en el centro de Santa Rosa de Copán

Un descuido doméstico estuvo a punto de terminar en una tragedia mayor la tarde de este jueves en un sector cercano al centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán, cuando tres viviendas fueron consumidas por un voraz incendio.
El uso de ocote para encender un fogón provocó el incendio estructural que dejó como saldo tres viviendas afectadas, una de ellas con pérdida total.
Según informes preliminares, el fuego se originó cuando un fogón quedó encendido sin supervisión. El ocote facilitó que las llamas se propagaran rápidamente por la estructura, extendiéndose hacia las viviendas colindantes.
La propiedad más afectada pertenece a la señora Sosa, conocida cariñosamente por los vecinos de la zona, quien lamentablemente perdió todas sus pertenencias debido a la voracidad del fuego.
Ante la magnitud de la emergencia, se activó un protocolo de respuesta conjunta. El Cuerpo de Bomberos desplazó de inmediato dos unidades para combatir las llamas y evitar que el fuego alcanzara más inmuebles en esta zona densamente poblada.
La Policía Nacional acordonó el área para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los curiosos y Aguas de Santa Rosa y colaboró activamente con el suministro de agua necesario para las labores de extinción.
Afortunadamente, pese a los severos daños materiales y las crisis nerviosas atendidas en el lugar, no se reportaron pérdidas humanas ni heridos de gravedad.
Las autoridades locales hacen un llamado enérgico a la población para extremar precauciones con el uso de fogones y hornillas, especialmente en construcciones vulnerables.
La vivienda de la familia Sosa ha sido declarada como pérdida total. Vecinos y conocidos han comenzado a organizar esfuerzos para brindar apoyo a los damnificados.
Las autoridades no reportaron personas heridas ni fallecidas, solo la pérdida de las tres viviendas.