Revelación: ingeniero conducía bus involucrado en accidente fatal con policías

"En ese momento venía pasando la patrulla; colisiona de forma lateral, lo que hace que el conductor de la patrulla pierda el dominio de la misma, se salga de la calzada y choque contra un poste del tendido eléctrico, para posteriormente volcar en una serie de vueltas y, lamentablemente, terminar con el saldo de cuatro compañeros fallecidos", relató Hernández.