Revelación: ingeniero conducía bus involucrado en accidente fatal con policías

El jefe de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (Siat), Darwin Hernández, explicó este jueves cómo ocurrió el accidente vial en el que murieron cuatro agentes de la Policía Nacional en el municipio de Gracias, Lempira, y brindó detalles sobre el conductor del bus involucrado.
Las víctimas fueron identificadas como: Isaías Gutiérrez Fúnez, código 1310; Yuri Benítez Mejía, código 0301; Leidy Cáceres, código 1310; José Henry Pérez Saldívar, código 1308. Tres de ellos eran originarios de Lempira y uno de Comayagua.
Según Hernández, el conductor del bus circulaba a 84 kilómetros por hora, una velocidad superior a la permitida para la zona.
"El accidente se origina por la imprudencia del conductor del bus, que viajaba a una velocidad no prudente. Adelante de él, un vehículo redujo su velocidad para ingresar a un cruce, lo que provocó que el conductor del autobús no pudiera frenar a tiempo", manifestó el jefe de la Siat.
El funcionario explicó que, en un intento por evitar colisionar con ese vehículo, el conductor realizó una maniobra evasiva hacia la izquierda. Sin embargo, en ese momento circulaba en sentido contrario la patrulla de la Policía Nacional, con la que el autobús impactó de forma lateral.
"En ese momento venía pasando la patrulla; colisiona de forma lateral, lo que hace que el conductor de la patrulla pierda el dominio de la misma, se salga de la calzada y choque contra un poste del tendido eléctrico, para posteriormente volcar en una serie de vueltas y, lamentablemente, terminar con el saldo de cuatro compañeros fallecidos", relató Hernández.
El jefe de la Siat indicó que el conductor del autobús ya fue detenido y será remitido ante la Fiscalía del Ministerio Público. Añadió que se le imputarán tres delitos: homicidio imprudente, lesiones y daños.
"El homicidio imprudente contempla penas de tres a siete años de prisión, pero eso dependerá del procedimiento que presente la Fiscalía y de la resolución del juez que lleve el caso", explicó.
En cuanto al estado de salud de los policías sobrevivientes, Hernández detalló que siete agentes resultaron heridos. Dos de ellos, incluido el conductor de la patrulla, ya fueron dados de alta; otros dos se encuentran estables y conscientes, mientras que dos permanecen en estado delicado y están siendo intervenidos médicamente.
Durante la entrevista, Hernández también advirtió sobre el aumento de los accidentes de tránsito en el país, a los que calificó como una “pandemia silenciosa”.
Según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado cerca de 1,500 accidentes viales y más de 167 muertes, una cifra superior a la reportada en el mismo período de 2025.
Sobre el conductor detenido, Hernández confirmó que tenía toda su documentación en regla, incluida una licencia "tipo D" que lo autorizaba a conducir ese tipo de vehículo. También señaló que se trata de un profesional, un ingeniero, aunque aún no se ha confirmado oficialmente su identidad.
"Es una persona muy educada, es un profesional; déjeme decirle que es un ingeniero quien conducía ese vehículo", reveló Darwin Hernández, jefe de la Siat.
Respecto a los familiares de los agentes fallecidos, Hernández indicó que la Policía Nacional les ha brindado acompañamiento y apoyo logístico, incluyendo el traslado para la realización de las autopsias y los sepelios. Añadió que la institución dará seguimiento legal al caso mediante abogados designados como acusadores privados.