La razón por la que fue capturado Santiago Zúniga en El Salvador

El hondureño Santiago Zúniga Cruz, conocido en redes sociales como "apóstol Chago", fue detenido en El Salvador por agentes policiales de aquel país tras, presuntamente, intentar cruzar a territorio salvadoreño con un menor sin autorización de sus padres.
Zúniga, una figura popular en redes sociales, fue aprehendido junto a una mujer cuando intentaban cruzar por la aduana Amatillo, en la zona sur de Honduras. Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años de edad, también fue detenida por autoridades salvadoreñas.
Según los reportes preliminares, Zúniga, de 59 años de edad, conducía su camioneta Toyota Land Cruiser Prado cuando pretendía llegar a El Salvador, con un menor viajando sin autorización.
Zúniga y su acompañante quedaron detenidos en la zona fronteriza a espera del procedimiento legal y el menor está en resguardo de agentes salvadoreños.
El polémico "apóstol Chago" es una figura popular en redes sociales desde hace más de diez años. En sus cuentas, Zúniga, quien reside en Tocoa, Colón, comparte contenido religioso. Es reconocido también en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países a los que ha visitado en múltiples ocasiones para asistir a eventos religiosos evamgélicos.
Los seguidores del popular "Chago", esperan que se pronuncie nuevamente para brindar más detalles del hecho por el que quedó detenido en El Salvador.
De momento, la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNCSV) no ha emitido un informe oficial tras la detenciones de Zúniga y su acompañante. En ese paso fronterizo, agentes revisan vehículos de ciudadanos que cruzan en ambos sentidos. Desde equipaje hasta pasajeros, son inspeccionados por el personal.
Se desconoce quién es el menor que viajaba junto a Zúniga y su acompañante y cuál sería su nexo.