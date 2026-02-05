La razón por la que fue capturado Santiago Zúniga en El Salvador

El polémico "apóstol Chago" es una figura popular en redes sociales desde hace más de diez años. En sus cuentas, Zúniga, quien reside en Tocoa, Colón, comparte contenido religioso. Es reconocido también en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países a los que ha visitado en múltiples ocasiones para asistir a eventos religiosos evamgélicos.