“Tarjetas usadas y botellas sembradas en escena”: revelan familiares del caso Tatumbla

Familiares de Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, ambos de 26 años, rompieron el silencio y revelaron nuevos elementos que ponen en duda la versión oficial sobre la muerte de la joven pareja, hallada sin vida el 17 de octubre de 2025 en una cabaña del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.
Según relataron, el pasado 25 de enero las autoridades les informaron de manera verbal que la causa de muerte habría sido la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono; sin embargo, hasta la fecha no se les ha entregado ningún informe forense escrito ni la autopsia final que respalde esa conclusión.
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en el caso es la última fotografía enviada por Nicol Alejandra Figueroa y Luis Oseguera a sus familiares antes de perder la vida. De acuerdo con los parientes, esa imagen evidenciaría la presencia de un cilindro de gas que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono.
“Ahí claramente se ve el chimbo de gas que produjo el monóxido de carbono que mató a mi hermano y a Nicol”, expresó un familiar, quien además denunció que la escena fue manipulada antes de que las autoridades realizaran las inspecciones técnicas correspondientes.
“Cuando llegaron a hacer el levantamiento de los cuerpos, el chimbo ya no estaba; en otra visita, el calentador como tal ya no estaba”, afirmó el hermano.
“Hubo una posterior manipulación. Los tocaron, los bajaron de la cama, los tiraron al suelo e intentaron incluso que pareciera que estaban en un estado de dopamiento para desprestigiar o querer manipular toda la historia”, denunciaron.
El miércoles 4 de febrero, familiares de Nicol Alejandra confirmaron a LA PRENSA que la información recibida sobre el dictamen forense ha sido únicamente verbal y que no han tenido acceso al informe oficial.
Marezza Figueroa, hermana de Nicol Alejandra Figueroa López, señaló que la fiscal a cargo del expediente le comunicó la supuesta causa de muerte, no obstante, aclaró que no ha visto el documento oficial que lo confirme.
Las familias también denunciaron otras presuntas irregularidades, entre ellas el uso de la tarjeta de crédito de Nicol Alejandra después de su fallecimiento y la aparición de bebidas alcohólicas en la escena, las cuales, aseguran, no estaban presentes antes.
Marezza Figueroa afirmó que la familia presume una alteración deliberada del lugar para desviar la investigación.
“Desordenaron todo para hacer creer que ellos estaban alcoholizados o drogados”, indicó, al comparar fotografías enviadas por Nicol la noche del jueves 16 de octubre con las imágenes posteriores del sitio.
Según relató, en la escena aparecieron botellas de cerveza que no estaban previamente, pese a que los resultados toxicológicos practicados durante la autopsia indican que ambos jóvenes tenían 0 % de alcohol en su organismo.
A más de cuatro meses del hallazgo de los cuerpos, los familiares denuncian retrasos injustificados y una investigación con información “vaga”, aun cuando, aseguran, las autoridades conocen las anomalías desde el inicio.
Estos nuevos testimonios exponen una serie de discrepancias que, a juicio de los parientes, contradicen la versión oficial comunicada hasta ahora y refuerzan su exigencia de mayor transparencia en el proceso investigativo.
Con profundo dolor, las familias de Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López reiteraron su llamado a las autoridades para que se esclarezcan las inconsistencias y se haga justicia.
Por su parte, el Ministerio Público informó que ya cuenta con un informe relacionado con la investigación y la determinación de responsabilidades en el caso, y aseguró que las diligencias continúan en curso.