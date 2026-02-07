Amores de Shakira que inspiraron sus canciones más icónicas

Antología es una de las canciones más emblemáticas de Shakira y también una de las más personales. La cantante la escribió cuando tenía apenas 17 años, inspirada en su primer gran amor, Óscar Ulloa, de quien se enamoró siendo aún adolescente. En varias ocasiones, la barranquillera ha contado que comenzó a escribirla a los 15 años, en medio de su primera experiencia profunda con el amor y el desamor.