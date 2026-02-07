Amores de Shakira que inspiraron sus canciones más icónicas

Las relaciones sentimentales de Shakira han sido una fuente constante de inspiración para su música. Desde muy joven, la artista colombiana transformó sus primeras experiencias en letras cargadas de sensibilidad, como ocurrió con Antología, inspirada en su primer gran amor.
Desde muy jovencita demostró una capacidad única para convertir sus historias personales en himnos universales. ¿Pero quiénes fueron esos hombres que la inspiraron? A continuación, los protagonistas que inspiraron la música de Shakira.
Su primer amor conocido fue Óscar Pardo, un vecino de su barrio en Barranquilla, con quien tuvo una relación inocente cuando ella apenas tenía unos 13 años. Este primer noviazgo es recordado como su primer desamor al mismo tiempo que comenzaba a descubrir su vocación artística.
Más adelante, ya en su juventud, Shakira mantuvo una relación amorosa con Óscar Ulloa, que duró varios años y se convirtió en un romance importante durante su camino hacia la fama.
Antología es una de las canciones más emblemáticas de Shakira y también una de las más personales. La cantante la escribió cuando tenía apenas 17 años, inspirada en su primer gran amor, Óscar Ulloa, de quien se enamoró siendo aún adolescente. En varias ocasiones, la barranquillera ha contado que comenzó a escribirla a los 15 años, en medio de su primera experiencia profunda con el amor y el desamor.
En 1996, Shakira mantuvo un romance con Gustavo Gordillo, un músico colombiano y exintegrante de la banda Poligamia. Este noviazgo fue breve, duró solo unos meses, pero fue muy comentado por la prensa de la época y parte significativa de su vida amorosa antes de alcanzar fama internacional.
Un año después, en 1997, la cantante sostuvo una relación con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos. Este romance también fue corto y muy mediático, en parte por la diferencia de edad entre ambos.
En el año 2000, Shakira inició un vínculo sentimental con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Fue una relación muy significativa y duradera, que se extendió por casi 10 años.
La ruptura llegó en 2011 y fue anunciada por ambos como una decisión tomada “de mutuo acuerdo”. Años después, en 2026, sus nombres volvieron a aparecer juntos en titulares al ser vinculados nuevamente de manera sentimental, aunque hasta ahora todo se mantiene en el terreno de los rumores.
En 2010, Shakira conoció al futbolista Gerard Piqué durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Su relación duró más de 12 años y de ella nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha.
Shakira convirtió su separación de Piqué en música. La Music Sessions #53 con Bizarrap se volvió un himno mundial y marzó el fin de una relación de más de 10 años y el inicio de su reconstrucción como mujer y madre.