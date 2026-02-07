Sheynnis Palacios compartirá escenario con Shakira en El Salvador

Sheynnis Palacios regresará a El Salvador para protagonizar uno de los momentos más simbólicos de la residencia centroamericana de Shakira, al compartir escenario con la artista colombiana durante el concierto programado para el domingo 8 de febrero.
La Miss Universo 2023, originaria de Nicaragua, formará parte de la segunda fecha del espectáculo, bajo la producción de Two Shows, en una participación que ha despertado expectativa tanto entre fanáticos de la música como del certamen de belleza.
La relación entre Palacios y Shakira se hizo pública en mayo de 2025, cuando la cantante invitó a la reina de belleza a caminar junto a ella durante el concierto inaugural del “Tour de las mujeres ya no lloran”, gesto que marcó el inicio de una cercanía que se ha mantenido en escenarios internacionales.
Según información compartida por los organizadores, Sheynnis Palacios arribará a El Salvador el viernes 7 de febrero de 2026, lo que representa su segunda visita al país en menos de tres meses y refuerza su vínculo con el público salvadoreño.
En diciembre pasado, la comunicadora nicaragüense visitó Santa Tecla para conducir la elección de su reina local, evento en el que logró una conexión especial con los asistentes y recorrió distintos puntos del distrito, recibiendo muestras de apoyo en el parque Cafetalón.
La primera ocasión en la que Palacios y Shakira coincidieron sobre un escenario fue poco después de la coronación de la Miss Universo, en una presentación que se convirtió en un momento clave tanto para la reina como para la cantante y que dio paso a una amistad visible ante los medios.
Desde entonces, ambas han compartido encuentros públicos y privados, incluyendo la celebración organizada por Shakira con motivo del lanzamiento de su álbum “Las mujeres ya no lloran”, donde coincidieron con otras figuras del entretenimiento internacional.
El reencuentro en El Salvador adquiere un valor simbólico particular, ya que se trata del país donde Sheynnis Palacios alcanzó el título de Miss Universo, hecho que añade una carga emotiva a su participación junto a la artista colombiana.
La presencia de la reina nicaragüense ha generado entusiasmo entre la comunidad centroamericana y, en especial, entre los nicaragüenses residentes en El Salvador, quienes ven en este momento una celebración compartida de identidad y logros regionales.
La residencia centroamericana de Shakira representa un hito para El Salvador en materia de espectáculos internacionales, poniendo al país como un escenario relevante para eventos de gran formato y proyección global, impulsados por la presencia de figuras como Shakira y Sheynnis Palacios.