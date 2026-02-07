Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo

El futuro de Vinicius aún es incierto, y aunque su contrato vence en 2027, se habla de diferentes destinos para el brasileño.
No es para nadie un secreto que Vini ha interesado en Arabia Saudita y en el país asiatico le han ofrecido una millonada por dejar al Real Madrid.
Asimismo, desde la Premier League también ha sondeado el fichaje de Vinicius. El interés ha venido a raíz de que el jugador que aún no ha renovado con la Casa Blanca.
Con estos dos destinos en la mesa para Vinicius, hay un inesperado país, que quiere tenerlo en su equipo y el cual ha ideado un plan para poder incorporarlo.
Hablamos del Flamengo de Brasil, club que ha manifestado su interés público en la vuelta de Vinicius.
Y es que, Diario MARCA de España ha desvelado cuáles son las intenciones y plan estratégico que tiene el equipo brasileño, uno con el cual puedan 'endulzar' el oído de Vini para su retorno al país sudamericano.
Uno de los primeros movimientos que realizó el Flamengo, fue una de las sorpresas en el pasado mercado de fichajes. La llegada de Lucas Paquetá, que pretende ser la primera maniobra del equipo al traer a una figura que estuvo en Europa.
En la presentación de Paquetá, el director de fútbol de Flamengo, José Boto, expresó públicamente su deseo de tener a Vinicius en el futuro: “La puerta siempre está abierta para él".
“Su contrato está cerca de terminar, no tendríamos que pagar nada al Real Madrid”, agregaba sobre el tema de Vini. Cabe recordar que el brasileno finaliza su contrato a mediados de 2027.
Desde Madrid se entiende que deben acelerar la renovación, ya que de lo contrario, un equipo se lo podría llevar gratis en una inminente etapa final con el Real Madrid.
Para evitar una posible salida gratuita, el Real Madrid ya estaría trabajando en su renovación, pero es conocido que Vinicius ha pausado el proceso debido a diferencias con el aspecto salarial.
Destinos como Arabia Saudita e incluso Inglaterra han sido los que han sonado, pero Flamengo aparece con una propuesta distinta a la de sus rivales.
Mientras el país asiático ofrece descomunales cifras por Vinicius, Flamengo apuesta por la identidad y sentido de pertenencia, por lo que su plan no es convencer al Real Madrid, sino al mismo jugador.
“El movimiento sólo sería posible si el jugador quiere”, reveló José Boto. El cuadro esperaría hasta esa recta final de su contrato con Real Madrid.
El interés de Flamengo agrega presión al Real Madrid, ya que de no lograr un acuerdo, corre el riesgo de que una de sus figuras se pudiera salir gratis en un futuro próximo.