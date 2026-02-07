  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo

"No tendríamos que pagar nada": Buscan romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid.

Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
1 de 15

El futuro de Vinicius aún es incierto, y aunque su contrato vence en 2027, se habla de diferentes destinos para el brasileño.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
2 de 15

No es para nadie un secreto que Vini ha interesado en Arabia Saudita y en el país asiatico le han ofrecido una millonada por dejar al Real Madrid.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
3 de 15

Asimismo, desde la Premier League también ha sondeado el fichaje de Vinicius. El interés ha venido a raíz de que el jugador que aún no ha renovado con la Casa Blanca.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
4 de 15

Con estos dos destinos en la mesa para Vinicius, hay un inesperado país, que quiere tenerlo en su equipo y el cual ha ideado un plan para poder incorporarlo.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
5 de 15

Hablamos del Flamengo de Brasil, club que ha manifestado su interés público en la vuelta de Vinicius.

Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
6 de 15

Y es que, Diario MARCA de España ha desvelado cuáles son las intenciones y plan estratégico que tiene el equipo brasileño, uno con el cual puedan 'endulzar' el oído de Vini para su retorno al país sudamericano.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
7 de 15

Uno de los primeros movimientos que realizó el Flamengo, fue una de las sorpresas en el pasado mercado de fichajes. La llegada de Lucas Paquetá, que pretende ser la primera maniobra del equipo al traer a una figura que estuvo en Europa.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
8 de 15

En la presentación de Paquetá, el director de fútbol de Flamengo, José Boto, expresó públicamente su deseo de tener a Vinicius en el futuro: “La puerta siempre está abierta para él".
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
9 de 15

“Su contrato está cerca de terminar, no tendríamos que pagar nada al Real Madrid”, agregaba sobre el tema de Vini. Cabe recordar que el brasileno finaliza su contrato a mediados de 2027.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
10 de 15

Desde Madrid se entiende que deben acelerar la renovación, ya que de lo contrario, un equipo se lo podría llevar gratis en una inminente etapa final con el Real Madrid.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
11 de 15

Para evitar una posible salida gratuita, el Real Madrid ya estaría trabajando en su renovación, pero es conocido que Vinicius ha pausado el proceso debido a diferencias con el aspecto salarial.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
12 de 15

Destinos como Arabia Saudita e incluso Inglaterra han sido los que han sonado, pero Flamengo aparece con una propuesta distinta a la de sus rivales.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
13 de 15

Mientras el país asiático ofrece descomunales cifras por Vinicius, Flamengo apuesta por la identidad y sentido de pertenencia, por lo que su plan no es convencer al Real Madrid, sino al mismo jugador.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
14 de 15

“El movimiento sólo sería posible si el jugador quiere”, reveló José Boto. El cuadro esperaría hasta esa recta final de su contrato con Real Madrid.
Quieren sacar a Vinicius del Real Madrid: buscan romper el mercado y llevárselo
15 de 15

El interés de Flamengo agrega presión al Real Madrid, ya que de no lograr un acuerdo, corre el riesgo de que una de sus figuras se pudiera salir gratis en un futuro próximo.
Cargar más fotos