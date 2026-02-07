Super Bowl 2026: fecha, horarios, sede y el show de Bad Bunny

El Super Bowl LX se celebrará este domingo 8 de febrero y marcará el cierre de la temporada 2025 de la NFL con un evento que, como cada año, trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural, mediático y musical de alcance global.
La atención no solo está puesta en el duelo que definirá al nuevo campeón del futbol americano, sino también en el espectáculo de medio tiempo, que en esta edición será encabezado por Bad Bunny, figura clave de la música latina y uno de los artistas más influyentes de la industria actual.
El partido enfrentará a los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), y a los Seattle Seahawks, monarcas de la Conferencia Nacional (NFC), en un cruce con antecedentes memorables. Ambos equipos volverán a verse las caras en una final tras el Super Bowl XLIX de 2015, recordado por la intercepción de Malcolm Butler que selló la victoria de New England por 28-24.
Para los Patriots, esta será su duodécima aparición en un Super Bowl y la primera sin Tom Brady como referente principal. Una victoria los colocaría como la franquicia más ganadora en la historia de la NFL, con siete títulos, superando a los Pittsburgh Steelers. Seattle, por su parte, disputará su cuarto Super Bowl y buscará revancha tras una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria reciente.
El escenario del Super Bowl LX será el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Este recinto albergará el evento por segunda ocasión, luego de haber sido sede del Super Bowl 50 en 2016.
El kickoff está programado para las 6:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale a las 5:30 p.m. en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 6:30 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; y 7:30 p.m. en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico.
El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, encabezado por Bad Bunny, comenzará tras el segundo cuarto del partido, aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m. ET, con una duración estimada de entre 12 y 14 minutos. El propio artista adelantó que será “una gran fiesta” y que llevará su cultura “al escenario más visto del planeta”, aunque evitó confirmar invitados especiales: “No quiero dar spoilers”.
Aunque el repertorio oficial se mantiene en secreto, se espera un recorrido por algunos de sus mayores éxitos, como “Tití Me Preguntó”, “Callaíta”, “Yo Perreo Sola” y “DtMF (Debí tirar más fotos)”, así como un posible medley con referencias a Puerto Rico, con temas como “El Apagón” y “Acho PR”.
La jornada musical irá más allá del medio tiempo. Según NBC, el Super Bowl Tailgate contará con presentaciones de Teddy Swims y LaRussell desde las 3:50 p.m. ET, mientras que la ceremonia previa al partido incluirá un show de Green Day y las interpretaciones de Charlie Puth con el himno nacional, Brandi Carlile con “America the Beautiful” y Coco Jones con “Lift Every Voice and Sing”.
En Estados Unidos, el Super Bowl LX se transmitirá en vivo por NBC y Telemundo, con opciones de streaming en Peacock y NFL+. En América Latina, el encuentro podrá verse por ESPN 2 y Fox Sports, además de la plataforma Disney+, que integrará la señal en vivo del evento.