Super Bowl 2026: fecha, horarios, sede y el show de Bad Bunny

Para los Patriots, esta será su duodécima aparición en un Super Bowl y la primera sin Tom Brady como referente principal. Una victoria los colocaría como la franquicia más ganadora en la historia de la NFL, con siete títulos, superando a los Pittsburgh Steelers. Seattle, por su parte, disputará su cuarto Super Bowl y buscará revancha tras una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria reciente.