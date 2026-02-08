Enfado de Marathón por errores vs Real España, polémicas y Lavallén enloquece

El Real España le ganó el derbi a Marathón (0-1) en el Yankel Rosenthal, sin embargo, las cosas se salieron de control al final del partido.
En la previa se estaba viviendo un lindo ambiente: incluso los presidentes de ambos clubes estuvieron desde el palco disfrutando el partido.
Nicolás Suazo, exjugador y leyenda verdolagas, fue recibido con cariño en la previa del derbi.
A las 3:00 pm arrancó el partido. El primer tiempo se fue con un empate sin goles en San Pedro Sula.
Ya para la segunda etapa comenzó la intensidad en el juego. Marathón salió buscando el gol, pero Real España respondía.
Los reclamos ante los árbitros no se hicieron esperar ante faltas en el área local. Los jugadores no estaban contentos en el terreno de juego.
Para ese entonces, el partido se encontraba sin goles y se venía la caótica recta final: un error condenó el partido.
Al minuto 89, Marathón realizó un contragolpe, el cual Carlos 'Chuy' Pérez anotó y ponía al Marahón a ganar.
Sin embargo, la juez línea sancionó fuera de juego y se anuló el gol del Marathón. Todo Marathón reclamó que la decisión del línea estaba errónea.
Sin embargo, desde las imágenes televisivas mostró que el Chuy Pérez salió en posición correcta y el gol tenía que valer.
El enfado de Pablo Lavallén no se hizo esperar y desde su área técnica llegó a reclamarle al cuarto árbitro.
Lavallén se le fue con todo al cuarto árbitro que no podía creer el error que acababan de cometer.
Más adelante se vino la pesadilla del Marathón: penal a favor de los visitantes en el complemento.
Nixon Cruz fue derribado por Samudio y le pitaron penal al Real España, por lo que las emociones crecieron sobre el final.
Pero aquí se vino la otra polémica debido a la posición de Nixon Cruz ante la infracción de Samudio.
Eddie Hernández no falló desde los once pasos y Real España consiguió ganarle al Marathón en el derbi de San Pedro Sula. Los festejos no se hicieron esperar.
Con esto, el Real España se terminó quedando con los tres puntos en el derbi ante Marathón y lo aclaramos no se hicieron esperar.
Los jugadores de Marathón fueron a reclamar a la cuarteta arbitral por los errores en la recta final del partido.
Pablo Lavallén se sumó a los reclamos a los jueces que evitaron reaccionar ante la bronca de Marathón.
El estratega verdolaga le acercó un celular en donde le mostraba el video de su claro error.
Lavallén no podía creer lo que había pasado y le seguía mostrando las imágenes de la polémica.
El árbitro terminó expulsando a Pablo Lavallén tras los fuertes reclamos que le hizo.
El enfado del entrenador verdolaga luego de ser expulsado por sus reclamos tras la polémica.
Lavallén seguía mostrando las imágenes de la polémica en la recta final del derbi.
Finalmente tuvo que ser separado para evitar mayores castigos luego del final del partido ante el Real España.
La afición desde las graderías también mostraba su molestia y reclamaron al final del juego.
La fuerza policial tuvo que resguardar a la cuarteta arbitral. ¡Les estaban lanzando objetos!
La reacción de Jeaustin Campos en su salida del Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Real España terminó ganando y se mantiene en la cima del torneo con 10 puntos, dos más que Olimpia que es segundo.